Autostrada A2. Utrudnienia między węzłami Poznań Luboń i Poznań Krzesiny

Od niedzieli na poznańskim odcinku autostrady A2 obowiązywać będzie nowa tymczasowa organizacja ruchu między węzłami Poznań Luboń i Poznań Krzesiny. Ma to związek z rozbudową autostrady; na poznańskim odcinku trasy w obu kierunkach powstanie trzeci pas ruchu.

Spółka Autostrada Wielkopolska SA (AWSA) podała, że to jedna z ostatnich zasadniczych zmian ruchu na autostradowej obwodnicy Poznania w tym roku. Jeśli pogoda pozwoli, to do końca listopada północna i południowa nitka obwodnicy na całej długości 16 km będzie miała położoną nową nawierzchnię na trzech pasach w obu kierunkach.

Jak podano, prace na jezdni północnej na odcinku Poznań Luboń – Poznań Krzesiny zostały zakończone. Od niedzieli zostanie na nią przeniesiony cały ruch. "Pojazdy ciężarowe i autobusy będą miały zakaz ruchu lewym pasem" - Kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu w kierunku Świecka i dwa w kierunku Warszawy. W obu przypadkach nie będzie jednak pasa awaryjnego, a pojazdy ciężarowe i autobusy będą miały zakaz ruchu lewym pasem. Drogowcy przeniosą prace na jezdnię południową – podała AWSA. Nadal zamknięta pozostanie łącznica wjazdowa w kierunku Warszawy na węźle Poznań Luboń. Kierowcy korzystać mogą z objazdu przez węzeł Komorniki. Zmianie nie ulegnie tymczasowa organizacja ruchu na odcinku Poznań Zachód – Poznań Luboń. Ruch nadal odbywa się tam jezdnią północną i południową, a kierowcy mają do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku oraz pasy awaryjne. Nowo wybudowany trzeci pas na tym odcinku jest jeszcze wyłączony z użytkowania. WIDEO: reporter Polsat News sprawdzał, jak wygląda sytuacja na A2 Wymienione zostaną bariery ochronne i całe oświetlenie Prace na autostradowej obwodnicy Poznania rozpoczęły się w marcu. Na liczącym 16 km odcinku pomiędzy węzłami Poznań Zachód a Poznań Krzesiny powstaje trzeci pas ruchu w każdym kierunku. Odcinek ten będzie miał zmodernizowaną nawierzchnię, przystosowaną do większego natężenia ruchu; wymienione zostaną bariery ochronne i całe oświetlenie. ZOBACZ: 17 tys. kg mrożonych bajgli spłonęło w ciężarówce na autostradzie Wzdłuż całej trasy powstaną nowe ekrany akustyczne, a istniejące będą rozbudowane. Ponadto, na odcinku liczącym 27 km pomiędzy Nagradowicami i Gołuskami stanie 10 tablic na bieżąco informujących kierowców o sytuacji na drodze. Inwestycja obejmuje też zamontowanie 1300 inteligentnych lamp ledowych, których moc oświetlenia będzie różna w zależności od natężenia ruchu na autostradzie. Zakończenie inwestycji wraz z całą towarzyszącą jej infrastrukturą planowane jest na czerwiec 2020 roku.

luq/ PAP