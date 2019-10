Pożar w fabryce ceramiki w Bytomiu. Gęsty dym nad miastem

Służby otrzymały zgłoszenie około godz. 16:30. - Płomienie objęły materiały zgromadzone pod wiatą o wymiarach 30 na 50 metrów. Na ulicę Łokietka, gdzie wybuchł pożar, dojeżdżają kolejne zastępy strażaków - powiedział polsatnews.pl mł. ogn. Wojciech Krawczyk z bytomskiej straży pożarnej.

Jak dodał, sytuacja jest opanowana. Ponadto dym ze spalonych materiałów nie jest wyjątkowo groźny. - Nie ma informacji o zagrożeniu np. chemicznym - zapewnił Krawczyk.

Na zdjęciach przesłanych przez naszą czytelniczkę widać ciemny, gęsty dym unoszący się nad miejscem pożaru.

Czytelniczka Marzena

Ogień w Bytomiu: pożar domu, wybuch w kamienicy

To kolejny pożar w Bytomiu w ostatnich dniach. 12 października trzy osoby, w tym jedno dziecko, trafiły rano na badania do szpitala po pożarze domu wielorodzinnego przy ul. Suchogórskiej. Z budynku ewakuowano też ośmiu lokatorów. Zarzewiem ognia mogła być wersalka. Przeczytaj o tym więcej.

Natomiast w lipcu doszło tam do wybuchu gazu w kamienicy, w którym zginęły trzy osoby - 39-letnia matka i jej dwie córki - natomiast cztery kolejne zostały ranne. Budynek został częściowo zniszczony, przez co lokatorzy przez kilka dni nie mogli powrócić do swoich mieszkań. Zobacz artykuł o eksplozji w Bytomiu.

