Lokatorzy kamienicy w Bytomiu, w której wybuchł gaz, zaczęli wracać do mieszkań

Pierwsze trzy rodziny z kamienicy, w której w sobotę wybuchł gaz, zdecydowały się już wrócić do swoich mieszkań - powiedziała we wtorek Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzeczniczka bytomskiego magistratu. Kolejni lokatorzy mają wrócić do domów w środę. Śledczy nie informują o przyczynach eksplozji. - Nie jest wykluczana żadna wersja - stwierdziła Beata Książek-Nowicka z biura prasowego prokuratury.