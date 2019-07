"Było czuć gaz", "brak dróg ewakuacyjnych", "straż przyjechała późno". Świadkowie o wybuchu

W sobotę około godz. 13 doszło do wybuchu gazu w kamienicy przy ul. Katowickiej w Bytomiu. Według mieszkańców budynku, już kilka dni wcześniej było czuć ulatniający się gaz. Świadkowie zwrócili również uwagę, że przez remont ulicy i brak dróg ewakuacyjnych straż pożarna i karetki pogotowia miały utrudniony dostęp do miejsca tragedii.

W wyniku wybuchu zginęły trzy osoby - kobieta oraz dwoje dzieci. Cztery osoby zostały ranne. Według mieszkańców ulicy, na której doszło do wybuchu, od kilku dni czuć było ulatniający się gaz. - Było czuć gaz, to już od wczoraj tak dziwnie śmierdziało - powiedziała Polsat News jedna z mieszkanek.

- Gazem śmierdziało trzy dni. Było dzwonione, zgłaszane, nie raz było zgłaszane - dodał mieszkaniec ulicy.

"Tu cały czas coś robili z gazem"

Jedna z mieszkanek kamienicy powiedziała, że gaz było czuć również chwilę przed tragedią. - Sąsiadka, która wychodziła z domu przed południem, czuła ulatniający się gaz. Ona ponoć to zgłaszała, dzwoniła do gazowni, że czuje gaz na klatce schodowej - relacjonowała w rozmowie z Polsat News. Według niej na zgłoszenie nikt nie zareagował.



- Tu cały czas coś robili z gazem, tutaj przyjeżdżało pogotowie gazowe - zwróciła uwagę inna z mieszkanek ulicy.



Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, pytany przez dziennikarzy o doniesienia mieszkańców na temat gazu zapowiedział, że "będzie to przedmiotem postępowania".

"Czas oczekiwania na straż był bardzo długi"



Ulica przy, której stoi kamienica jest remontowana. Według mieszkańców, "nikt nie sprawdza jak oni tu to robią". - Robią, a nie ma kontroli nad tym - powiedział świadek wybuchu, który jako jeden z pierwszych ruszył na pomoc poszkodowanym.



Mieszkańcy zwracają uwagę, że cały teren jest ogrodzony, nie ma dróg ewakuacyjnych. - Na wiosnę mieliśmy spotkanie z władzami miasta zwracaliśmy uwagę, że tu nie ma dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru. Dopiero musiało dojść do takiej tragedii, do takiego dramatu - powiedziała mieszkanka kamienicy.



Straż pożarna informowała, że była na miejscu zdarzenia trzy minuty po pierwszym zgłoszeniu. Jednak według mieszkańców "czas oczekiwania na straż był bardzo długi".



- Nie było jakiegokolwiek dojścia, ani karetki, ani straż nie mogły dojechać do budynku, bo wszystkie boczne ulice były zamknięte ze względu na przeciągający się remont - powiedziała jedna z mieszkanek.

"Ofiary nie miały najmniejszych szans"



Na pomoc ofiarom wybuchu na początku rzucili się świadkowie i sąsiedzi. Wyciągnęli z płonącego mieszkania na parterze ciała trzech ofiar. Według mieszkańców to matka i jej dwie córki z wieku 5 i 7 lat.



- Ofiary nie miały najmniejszych szans - powiedział Polsat News mężczyzna biorący udział w akcji ratunkowej.



Według mieszkańców kobieta, która zginęła z wybuchu oprócz dwóch córek ma również syna, który jest na wakacjach.

dk/msl/ Polsat News, polsatnews.pl