Polak zginął przy rozbiórce synagogi w USA. Polonia wstrząśnięta

- Śmierć polskiego imigranta przy rozbiórce dawnej synagogi na Manhattanie wstrząsnęła polonijną opinią publiczną; wskazuje na problemy i tragedię w kontekście rozwoju metropolii i gry interesów - powiedział w czwartek adwokat reprezentujący rodzinę zmarłego. Na 52-letniego Stanisława S. runęła zewnętrzna ściana budynku. Chociaż przewieziono go do szpitala, lekarzom nie udało się go uratować.