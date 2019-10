Oslo: nowe fakty o sprawcy, który wjechał w przechodniów. Jako 15-latek napadł na stację paliw

Uzbrojony 32-letni mężczyzna, który ukradł w Oslo karetkę pogotowia, a później wjechał nią w kilka osób, miał problemy z prawem już jako dziecko. Mając 8 lat trafił do placówki opiekuńczej, a w wieku 12 lat zaczął zażywać amfetaminę. Jako 15-latek napadł z nożem na stację paliw. Sam również padł ofiarą napaści i był torturowany. Przez pewien czas chodził do szkoły w kamizelce kuloodpornej.

Norweg ukradł we wtorek ambulans w dzielnicy Torshov, po tym jak wcześniej dachował autem osobowym. W karetce, w trakcie kradzieży, znajdowali się małżonkowie w podeszłym wieku. Zdołali uciec, zanim uzbrojony w strzelbę mężczyzna odjechał. W ambulansie przebywało również trzech ratowników medycznych, oni również nie odnieśli poważnych obrażeń.

Oddano co najmniej 19 strzałów

Mężczyzna wjechał później karetką w przechodniów, ranne zostało trzy osoby, wśród nich dwoje dzieci - 7-miesięcznych bliźniąt. W kierunku uciekającego ambulansu oddano co najmniej 19 strzałów. Sprawcę ujęto, kiedy uderzył w bramę jednej z kamienic.

Znaleziono przy nim strzelbę i pistolet maszynowy Uzi, a w karetce znaczne ilości narkotyków. Narkotyki były również w aucie, którym wcześniej dachował.

PAP/EPA/Stian Lysberg Solum Po dachowaniu autem osobowym, 32-latek uprowadził karetkę pogotowia

Nie miał powiązań z prawicowymi ekstremistami, miał bogatą kartotekę

W chwili ataku 32-latek miał na sobie zielone wojskowe spodnie, kamuflaż i kamizelkę kuloodporną. Teraz wiadomo, że w chwili ataku był na zwolnieniu warunkowym.

Służby na początku podawały, że 32-latek jest im dobrze znany z powiązań ze środowiskami prawicowych ekstremistów. Później jednak wycofały się z tych informacji.

Śledczy potwierdzili jednak, iż mężczyzna był co najmniej 13 razy karany m.in. za rozboje, napady, nielegalne posiadanie broni i narkotyków oraz kierowanie gróźb karalnych.

Haszysz i amfetaminę zaczął zażywać mając 12 lat

Jego problemy zaczęły się jednak znacznie wcześniej. Mając 8 lat znalazł się pod opieką norweskiego Barnevernet (Urzędu ds. Ochrony Dzieci), a później trafiał z placówki do placówki.

Jako 12-latek zaczął zażywać haszysz i amfetaminę, a mając lat 15 napadł z nożem na stację benzynową (skazano go za to na 10 miesięcy więzienia). Wówczas również sam stał się ofiarą agresji, miał być bity i torturowany, choć NRK nie wyjaśnia na czym owe tortury miały polegać. Wiadomo, że zaczął wówczas nosić kamizelkę kuloodporną, którą zakładał idąc do szkoły i wracając z niej.

"Był poddany przemocy i torturom, gdy miał 15 lat. Otrzymał za to później odszkodowanie" - stwierdzono w wyroku wydanym w tej sprawie przez Sąd Rejonowy w Tønsberg.

- Nie chcę wracać do historii, ale jego przeszłość będzie częścią policyjnego śledztwa - powiedział NRK obrońca mężczyzny Øyvind Bergøy ​​Pedersen.

Skazany miał poddać się leczeniu uzależnienia od narkotyków

W marcu 2017 r. mężczyznę próbowano zatrzymać w czasie dużej operacji policyjnej. Uciekał przed funkcjonariuszami samochodem, kierując pod wpływem alkoholu i narkotyków, a później zabarykadował się w jednym z budynków. Policja wiele godzin negocjowała z nim poddanie się.

Po tych zdarzeniach 32-latek usłyszał wyrok w zawieszeniu. W okresie próby miał poddać się leczeniu uzależnienia od narkotyków pod nadzorem sądu. Był przez cały czas kontrolowany przez kuratora i sędziego. W sierpniu jednak okazało się, że mężczyzna nie stosuje się do postanowień sądu. Groziło mu ponowne trafienie do więzienia.

PAP/EPA/CATHRINE HELLESOY/AFTENPOSTEN W chwili zatrzymania 32-latek miał na sobie wojskowe spodnie, kamuflaż i kamizelkę kuloodporną

Bał się powrotu do więzienia

Właśnie strach przed powrotem do zakładu karnego miał być, zdaniem jego obrońcy, przyczyną jego zachowania, kiedy we wtorek dachował. Øyvind Bergøy ​​Pedersen przekonuje, iż jego klient nie miał złych intencji, działał pod wpływem emocji i był spanikowany. Wjeżdżając karetką na chodnik, nie chciał nikogo skrzywdzić, chciał jedynie uciec.

W śledztwie okazało się również, że znaleziony w ambulansie pistolet maszynowy Uzi był atrapą. Natomiast strzelba nie była naładowana.

32-letni mężczyzna został aresztowany pod zarzutem usiłowania zabójstwa.

Kobieta przekonuje, że była w aucie przypadkiem

Zarzuty postawiono również 25-letniej kobiecie, która wówczas uciekła z miejsca wypadku i została zatrzymana w jednym ze sklepów. Sąd podjął decyzję o jej miesięcznym tymczasowym aresztowaniu. jej obrońca John Arild Aasen zapowiedział złożenie zażalenia na to postanowienie.

Kobieta twierdzi, że po prostu zabrała mężczyznę jadącego do Oslo. - Los po prostu sprawił, że była z nim jednym samochodzie - przekonuje mecenas Aasen. Zapewnia, że związek między 25-latką a oskarżonym 32-letnim mężczyzną jest niewielki.

Wciąż trwa śledztwo, mające wyjaśnić szczegóły zdarzenia. Wyjaśniana jest również sprawa oddania 19 strzałów - tyle znaleziono łusek - przez funkcjonariuszy. Wiadomo, że część wystrzelonych pocisków trafiła w piekarnię, zlokalizowaną na trasie ucieczki skradzionego ambulansu.

Grzegorz Lepak/ NRK, poslatnews.pl