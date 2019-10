Lekarz przekonywał, że dziecko urodzi się zdrowe. Noworodek nie ma oczu, nosa i fragmentu czaszki

W czasie ciąży matka Ricardo przeszła trzy badania ultrasonografem w klinice dr Carvalho. Podczas każdego z nich lekarz zapewniał, że nie ma powodów do obaw. By być jednak całkowicie pewnym, rodzice udali się do innej kliniki, gdzie wykonali bardziej precyzyjne badanie - aparatem 5D.

"Będzie żył kilka godzin"

Na wykonanych zdjęciach nie było widać części twarzy dziecka. Jednak dr Carvalho ponownie uspokoił rodziców. - Powiedział nam, że czasami nie widać wszystkiego dokładnie, gdy twarz dziecka, jest "przyklejona" do brzucha matki - powiedziała matka chłopca w rozmowie z lokalnymi mediami.

Dziecko ostatecznie urodziło się 7 października. Po porodzie położnik przekazał rodzicom, że chłopiec będzie żył maksymalnie kilka godzin. Jednak lekarz ponownie się pomylił - chłopiec żyje już ponad dwa tygodnie. Cały czas jednak przebywa w szpitalu i wymaga stałej opieki.

Lata zaniedbań położnika

Po tym, jak historia Ricardo ujrzała światło dzienne, portugalscy dziennikarze odkryli, że dr Carvalho, miał dopuścić się w latach 2007-19 szeregu innych zaniedbań. Aktualnie jest rozpatrywanych sześć skarg na działania położnika.

Część rodziców złożyła zawiadomienia do prokuratury. Dziennikarze dotarli m.in. do Laury Alfonso, która urodziła dziecko w 2011 r - przyszło na świat ze zdeformowanymi nogami, poważnym uszkodzeniem mózgu i zniekształceniem twarzy. Do tej pory nie może mówić i chodzić.

Z kolei dziecko innej kobiety urodzone w 2007 r. zmarło kilka miesięcy po porodzie. W obu przypadkach śledztwa umorzono.

Doktor Arutr Carvalho na razie został zawieszony w obowiązkach na sześć miesięcy. Trwa śledztwo. Przedstawiciele rady lekarskiej informują, że dysponują "mocnymi dowodami", które świadczą o zaniedbaniach lekarza.

