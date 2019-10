Żłobek zgubił dziecko. Opiekunki nic nie zauważyły

16-miesięczny chłopiec odłączył się od grupy wracającej ze spaceru i poszedł sam na plac zabaw. Opiekunki nie zauważyły, że dziecka nie ma w grupie - informuje "Radio Wrocław". Jak podano, dzieckiem zajęły się matki, które przebywały na placu zabaw. To one poinformowały opiekunki żłobka. Zdarzenie miało miejskie w parku Klecińskim we Wrocławiu.