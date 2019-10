Znany patostreamer z zakazem transmisji z alkoholem. "A piwo, wysoki sądzie?"

Sprawa dotyczyła namawiania do składania fałszywych zeznań, jakiego miał się dopuścić Z. Chodzi o inną sprawę, dotyczącą domniemanego znęcania się jego matki Małgorzaty nad swoim konkubentem "Jacą". Z. miał obojgu doradzać, aby zeznawali, że w domu nie ma żadnej przemocy domowej (na streamach publikowanych przez "Magicala" wielokrotnie widać, jak matka uderza mężczyznę).

Moment, gdy "Magical" przekonuje matkę i jej konkubenta do składania fałszywych zeznać również był transmitowany w internecie.

Zakaz streamów z alkoholem, przemocą, wulgaryzmami

Z. przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze. Radca prawny reprezentujący patostreamera wnioskował o rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Prokuratura się na to zgodziła, jednak dodała jeszcze: "nakaz podjęcia stałej pracy zarobkowej oraz zakaz tworzenia i udostępniania w jakichkolwiek mediach streamów (czy innych inscenizacji), w których pojawiłyby się alkohol, przemoc czy wulgaryzmy"

"Dymy. Niedługo ja się wypowiem, trzymajcie się kochani" - skomentował wyrok na swoim profilu na Facebooku "Magical". Jego fani nie ukrywali oburzenia wyrokiem. "Razem z mężem jesteśmy w szoku ... trzymajcie się jednak Polska to chory kraj i pewnie komuś zależało na tym aby Was uciszyć" - pisała jedna z nich. "Polski Al Capone, nie mogli powieźć inaczej, to powieźli za »nakłanianie do fałszywych zeznań«"

Z. zasłynął w internecie transmisjami z mieszkania komunalnego, w którym żyje z matką. Zaczynał od transmisji z grania w gry wideo, później skupił się na pokazywaniu imprez z dużą ilością alkoholu, często kończących się awanturami, interwencjami policji lub pogotowia. W trakcie transmisji zachęca widzów do wpłacania pieniędzy na jego konto.

Walczył też w gali MMA dla internetowych celebrytów.

Skazany za pobicie

Z. już wcześniej miał problemy z prawem.

W styczniu został zatrzymany przez policję wraz z matką pod zarzutem publicznego pochwalania przestępstwa po tym, jak tuż po zamachu na Pawła Adamowicza Z. powiedział "niestety przeżył", a jego matka miała dodać: "niech zdycha".

Po tym wydarzeniu kanał mężczyzny na YouTube został zamknięty, a on sam otrzymał sądowy zakaz streamowania. Obecnie w serwisie działa inny kanał - MagicalRodzina, na którym widać innych bohaterów rozsławionych przez poprzedni kanał (m.in. matkę i jej konkubenta).

W lutym sąd zadecydował, że Z. ma spędzić 82 dni w więzieniu po tym jak nie wywiązał się z obowiązku prac społecznych, na które został skazany za pobicie.

jm/ml/ pomorska.pl