Mieli szaliki jednego z klubów, kominiarki, ochraniacze i rękawice. Twierdzili, że przyszli pobiegać

Zdaniem kom. Marcina Fiedukowicza z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji na sygnał przekazany policji, w środę udało się zapobiec tzw. ustawce, czyli bójce pseudokibiców.

Mężczyźni bez koszulek i w kominiarkach mieli biec do parku

Ok. godz. 23 policjanci z Wydziału Wywiadowczego KMP w Łodzi zostali poinformowani o kilkunastu samochodach blokujących przejazd na ul. Górniczej. Według zgłaszającego, wysiadło z nich kilkudziesięciu mężczyzn bez górnych części ubrania i w kominiarkach; pobiegli oni w stronę parku.

Na miejscu funkcjonariusze doliczyli się 12 samochodów osobowych zaparkowanych przed blokiem. Były puste, a więc patrol udał się w kierunku parku. Po chwili policjanci zauważyli dużą grupę mężczyzn - na miejsce wezwali więc wsparcie.

Mieli szaliki jednego z łódzkich klubów

Wylegitymowano 18 osób. Mężczyźni w wieku od 17 do 34 lat mieli bluzy, kominiarki i szaliki z emblematami jednego z łódzkich klubów piłkarskich.

Podczas rozpytania utrzymywali, że przyjechali do parku aby poćwiczyć biegi i po zakończonym treningu mają zamiar wrócić do swoich domów. Mieli jednak przy sobie także rękawice do ćwiczeń i ochraniacze na zęby, stąd podejrzenie policji, że w parku zaplanowana była "ustawka", której udało się zapobiec.

jm/ PAP