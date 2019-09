Cyfrowa rewolucja w Grupie Polsat. Od dziś Polsat News dostępny bezpłatnie w telewizji naziemnej

Od dziś można bezpłatnie odbierać odkodowany kanał informacyjny Polsat News w ramach cyfrowej telewizji naziemnej. Jest nadawany w ramach testów w czterech nowych lokalizacjach: w Warszawie, Katowicach, Poznaniu i Trójmieście oraz na multipleksie czwartym, który dociera do 33 proc. Polaków. Tą drogą ten i inne kanały Polsatu będzie mogło oglądać prawie 12 milionów widzów.

Odkodowany kanał informacyjny Polsat News będzie można oglądać w czterech miastach: Warszawie, Katowicach, Poznaniu i Trójmieście w ramach testów najnowszych technologii.

Oglądać nas można we Wrocławiu, w Szczecinie, Koszalinie, Słupsku, Trójmieście, Elblągu, Olsztynie, Białymstoku, Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Płocku, Warszawie, Poznaniu, Zielonej Górze, Ostrowie Wielkopolskim, Łodzi i Pabianicach, Radomiu, Lublinie, Legnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Opolu, Częstochowie, Kielcach, Katowicach, Rybniku, Jaworznie, Jastrzębiu-Zdroju, Bielsko-Białej, Krakowie, Tarnowie, Rzeszowie, we Włocławku i w Kolbuszowej. Zapraszamy do oglądania.

Polsat News Zasięg obecnej sieci MUX4

Wszystko w ramach testu możliwości usług tak zwanej telewizji hybrydowej, łączącej linearny przekaz cyfrowego przekazu telewizyjnego z przekazem internetowym.

Poniżej komunikat Grupy Polsat o rozpoczęciu testów HBBTV w ramach naziemnej telewizji cyfrowej:

Cyfrowy Polsat i Telewizja Polsat rozpoczęły testy możliwości usług technologii hybrydowych w ramach telewizji naziemnej. Zostaną również przeprowadzone testy techniczne mające na celu zwiększenie zasięgu multipleksu MUX4.

W ramach testów kanał Polsat News będzie nadawany w naziemnej telewizji cyfrowej w czterech nowych lokalizacjach – w Warszawie, Katowicach, Poznaniu oraz Trójmieście. Dodatkowo, w ramach testu, kanał Polsat News zostanie odkodowany na multipleksie MUX4, gdzie również będą prowadzone testy HbbTV. Możliwości technologii hybrydowych będą także sprawdzane na kanałach Telewizji Polsat nadawanych na multipleksie MUX2.

Cyfrowy Polsat podejmuje działania w celu zwiększenia zasięgu nadawania i dotarcia do widzów kanałów nadawanych na multipleksie MUX4. Obecnie multipleks MUX4 dociera do około 33 proc. populacji Polski. Cyfrowy Polsat wystąpił w związku z tym do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zgodę na czasowe przeprowadzenie emisji eksperymentalnej w czterech nowych lokalizacjach na częstotliwości z wykorzystaniem sygnału programów Polsat News, Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Film, Polsat Cafe, Polsat Play, celem rozpoznania możliwości wdrożenia zaawansowanych usług dla klientów końcowych technologii hybrydowych, łączących linearny przekaz sygnałów telewizji naziemnej emitowanych w technologii DVB-T/DVB-T2 i przekaz internetowy w technologii HbbTV, w tym nowych kodeków wideo.

W ramach testów, w naziemnej telewizji cyfrowej w Warszawie, Katowicach, Poznaniu oraz Trójmieście zostanie włączona emisja kanału Polsat News w technologii DVB-T oraz w dalszym etapie testów, w technologii drugiej generacji NTC - DVB-T2. Zostaną przeprowadzone testy aplikacji i usług hybrydowych oraz oszacowana wielkość populacji, do której dociera sygnał oraz która ma możliwość odbioru takiego sygnału. Testy pozwolą na późniejszego docelowe poszerzenie zasięgu kanałów nadawanych w ramach MUX4 oraz zastosowania optymalnych rozwiązań.

Ponadto nowe rozwiązania hybrydowe będą sprawdzane podczas emisji kanałów Telewizji Polsat nadawanych w ramach multipleksów MUX2 i MUX4. W celu umożliwienia przetestowania nowych usług jak najszerszej grupie widzów, kanał Polsat News nadawany w ramach MUX4 zostanie odkodowany i udostępniony jako otwarty.

W najbliższym czasie będą więc testowane możliwości usług HBBTV na kanałach Telewizji Polsat nadawanych w ramach multipleksów MUX 2, MUX4 oraz w czterech nowych lokalizacjach testowych. Testy rozpoczynają się już dzisiaj, tj. 20 września 2019 roku.

WIDEO - "Wystarczy sekunda, by zmieniło się życie, jakie znamy". Jesienny spot Polsat News:

