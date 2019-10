Kieszonkowy pyłomierz. Przy dużym zanieczyszczeniu powietrza pokaże, czy nie lepiej zostać domu

Na smog nie ma rady - im chłodniej, tym mocniej daje się we znaki. Jednak dzięki polskim naukowcom jest już prosty sposób by go unikać. W dodatku mieści się w kieszeni. To pyłomierz, skonstruowany przez Główny Instytut Górnictwa. Urządzenie od razu pokazuje, kiedy bez obaw można wyjść z domu, a kiedy lepiej się z niego nie ruszać bez maski.