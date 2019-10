Brutalny gwałt na trzylatce. Areszt dla podejrzanego. "Jest zdolny do wszystkiego"

54-latek ze Starego Dworu (Pomorskie) miał zwabić 3-letnią córkę sąsiadki do swojego domu, a następnie zgwałcić dziewczynkę. Mężczyzna zaatakował również policjantów, którzy dotarli na miejsce. Sąd w czwartek zadecydował o trzymiesięcznym areszcie dla podejrzanego. - On jest zdolny do wszystkiego - mówią "Wydarzeniom" sąsiedzi mężczyzny.

Podejrzany o zgwałcenie miał zobaczyć 3-latkę bawiącą się na podwórku. Według lokalnych mediów, zaproponował, że poczęstuje ją czekoladą i zaprowadził do swojego domu w sąsiedztwie.



Widział to 8-letni brat dziewczynki, który zaalarmował matkę. Kobieta pobiegła do domu 54-latka i zabrała swoje dziecko. Wezwała też pogotowie ratunkowe i policję.

- Tak myślałam, że on może coś zrobić, bo on jest zdolny do wszystkiego. Na szczęście (dziewczynka - red.) szła z bratem i pieskiem. To ją uratowało, bo chłopiec pobiegł po mamę - powiedziała "Wydarzeniom" sąsiadka mężczyzny.

Ponad 2 promile alkoholu

Na miejsce przyjechali funkcjonariusze, którzy próbowali ustalić co dokładnie się stało. - Mężczyzna był pijany i agresywny. Został więc zatrzymany - przekazała Karolina Gastoł-Zawicka ze sztumskiej policji.



Badanie alkomatem wykazało, że 54-latek miał 0,96 mg alkoholu na litr wydychanego powietrza (badanie krwi wykazałoby w tym przypadku około 2 promili alkoholu - red.).

W tym czasie dziewczynka została zabrana do szpitala. Lekarz po przebadaniu jej, potwierdził, że doszło do zgwałcenia. Trzylatka wróciła do rodziców jeszcze tego samego dnia.



Nie przyznał się do winy

Człowiek, który miał skrzywdzić dziewczynkę został przewieziony na komendę, gdzie usłyszał zarzuty zgwałcenia i naruszenia nietykalności policjantów. Okazało się, że był wcześniej notowany za kradzieże. W czwartek rano sąd zadecydował o trzymiesięcznym areszcie dla podejrzanego.

- Sąd podzielił w tym zakresie stanowisko prokuratora, że zachodzi obawa matactwa ze strony tego mężczyzny, jak również, że grozi mu surowa kara - powiedziała "Wydarzeniom" rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk.

54-latek nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Grozi mu do 15 lat więzienia.

