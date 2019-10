Nie chcą pracować za "głodowe stawki". Trwa spór fizjoterapeutów z ministrem zdrowia

Fizjoterapeuci żądają od ministra zdrowia godnych warunków pracy i lepszego dostępu pacjentów do nich zabiegów. Protestujący nie godzą się na to, że zarabiają kilkakrotnie gorzej niż ich koledzy za takie same terapie wykonywane w Zachodniej Europie. Spór z resortem nie może się wciąż zakończyć, bo ministerstwo chce dać pieniądze, ale nie od razu i nie tyle, ile chcą fizjoterapeuci.