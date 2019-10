Wielka Brytania: w ciężarówce znaleziono 39 ciał

Brytyjska policja informuje, że ciężarówka pochodzi z Bułgarii. Podejrzewa się, że ciężarówka przyjechała na terytorium Wielkiej Brytanii z Bułgarii w sobotę przez port w Holyhead w Walii.

- Wśród osób, których zwłoki znaleziono w ciężarówce na terenie parku przemysłowego na wschód od Londynu, było 38 dorosłych i jeden nastolatek - poinformowała brytyjska policja. Na razie nie wiadomo, z jakich krajów były ofiary.

Kierowca został aresztowany

- Jesteśmy w trakcie identyfikacji ofiar. Może to być długi proces powiedział nadinsp. Andrew Mariner z policji w Essex, którą o ciałach powiadomiono w nocy z wtorku na środę.

AP

W związku z przestępstwem aresztowano kierowcę ciężarówki. Mężczyzna pochodzi z Irlandii Północnej.

Brytyjski premier Boris Johnson napisał, że jest "przerażony" incydentem w Essex. Zapewnia, że jest na bieżąco informowany o sprawie.

"Jestem przerażony tym tragicznym incydentem w Essex. Otrzymuję na bieżąco informacje z ministerstwa spraw wewnętrznych i będziemy współpracować z policją w Essex w celu wyjaśnienia, co się stało. Moje myśli są ze wszystkimi tymi, którzy stracili życie i z ich bliskimi" - powiedział Johnson.

I’m appalled by this tragic incident in Essex. I am receiving regular updates and the Home Office will work closely with Essex Police as we establish exactly what has happened. My thoughts are with all those who lost their lives & their loved ones. — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 23, 2019

"Zaszokowana i zasmucona tym absolutnie tragicznym incydentem. Policja w Essex aresztowała osobę i musimy umożliwić prowadzenie śledztwa" - napisała na Twitterze brytyjska minister spraw wewnętrznych.

Shocked & saddened by this utterly tragic incident in Grays. Essex Police has arrested an individual and we must give them the space to conduct their investigations. — Priti Patel MP (@patel4witham) October 23, 2019

BREAKING: Essex Police have launched a murder investigation after 39 bodies were discovered inside a lorry at Waterglade Industrial Park in #Thurrock, #Grays in the early hours of this morning.



A 25 year old man from Northern Ireland has been arrested on suspicion of murder. pic.twitter.com/JVXbFvFdbo — London 999 Feed (@999London) October 23, 2019

las/ BBC News, polsatnews.pl