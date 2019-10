Wypadek na Bielanach. "Na moich oczach został zamordowany mój przyjaciel"

- Na moich oczach został zamordowany mój najlepszy przyjaciel, bo ciężko to nazwać wypadkiem - powiedział Peszczyński.



Po godzinie 14:00 w niedzielę przy ul. Sokratesa na warszawskich Bielanach, samochód potrącił mężczyznę, który z żoną o dzieckiem w wózku przechodził przez przejście dla pieszych.

Mimo bardzo długo prowadzonej reanimacji, 33-letni pieszy zmarł. Żona nie odniosła poważniejszych obrażeń, dziecko w ciężkim stanie zostało przewiezione do szpitala.



33-letni mężczyzna w ostatniej chwili pchnął wózek z dzieckiem oraz żonę w stronę chodnika. Bmw jednak jechało ze zbyt dużą prędkością, by uniknąć zderzenia.

Sprawcy za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

WIDEO: Według świadka kierowca bmw jechał bardzo szybko.

Progi zwalniające miały być w 2018 r.



Według świadków, na ul. Sokratesa kierowcy bardzo często przekraczają prędkość.



- Co chwilę mieszkańcy tego osiedla zgłaszali do odpowiednich władz, żeby ktoś tutaj światła postawił, albo chociaż progi zwalniające - powiedział Peszczyński.

Przy ul. Sokratesa ruch zwiększył się w związku z rozbudową osiedla. Mieszkańcy zwracali jednak uwagę, że za wzrostem liczby zabudowań nie poszedł rozwój infrastruktury. Od 2016 r. korzystając ze środków budżetu partycypacyjnego dzielnicy podejmowali działania, by zwiększyć bezpieczeństwo pieszych.

W 2018 r. skierowali petycję do wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej. "W tym roku ZDM powinien zrealizować nasz projekt budowy przejścia dla pieszych w środkowej części ulicy, który w głosowaniu mieszkańców uzyskał poparcie blisko 900 osób!" - pisali.

- Projekt z budżetu obywatelskiego zakładał nie tylko montaż progów, ale przede wszystkim wytyczenie przejścia w rejonie budynku z numerem 13. Dodatkowo w ramach prac pojawi się także doświetlenie zebry. Projekt organizacji ruchu jest już zatwierdzony. Obecnie czekamy na zakończenie projektu oświetlenia. Jeśli będzie gotowy, przystąpimy do prac - mówiła w czwartek, 17 października, trzy dni przed tragedią Karolina Gałecka, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich portalowi tubielany.pl.

Na ul. Sokratesa dziś doszło do strasznego wypadku - ojciec dziecka został zabity na przejściu dla pieszych...



Okazuje się że mieszkańcy od dawna zgłaszali że to niebezpieczne miejsce! Projekt zmian trafił do Ratusza w 2018 r. i nic się nie wydarzyło! https://t.co/utDj6vGd3g