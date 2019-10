Pisali egzamin z kartonami na głowach. "To był eksperyment"

Zdjęcia uczniów zostały zrobione podczas egzaminu z chemii w Bhagat Pre-University College in Haveri w stanie Karnataka na południu Indii.

Egzaminator poprosił uczniów, aby założyli kartony z wycięciem na oczy na czas pisania testu.

Ta metoda miała być jedynie "eksperymentem" - twierdzi młodszy administrator uczelni MB Satish, który przeprosił za incydent. Podkreślił jednak, że uczniowie nie byli przymuszeni do zastosowania się do prośby i to oni przynieśli kartony do szkoły.

Students in Karnataka India were made to wear cardboard boxes during an exam at Bhagat Pre-University College in Haveri to stop them from cheating.



