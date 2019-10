Fogiel: premierem będzie Mateusz Morawiecki - "Śniadanie w Polsat News"

Nie ma sporu o to, że premierem w nowym rządzie będzie Mateusz Morawiecki - powiedział w "Śniadaniu w Polsat News" Radosław Fogiel (PiS). Radosław Figiel z PiS. Zapytany o to, czy Zbigniew Ziobro tworzy koalicję z Beatą Szydło i Mariuszem Kamińskim przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu z własnym kandydatem na szefa rządu - Mariuszem Błaszczakiem. - To jedna z wielu plotek - zaprzeczył polityk.

- Dzwonili do mnie dziennikarze z pytaniem, czy to prawda, że Zbigniew Ziobro wychodził trzaskając drzwiami. Absolutnie nie. Rozumiem, że część polityków i dziennikarzy jest w takim rozpędzie kampanijnym, ze skończyła się kampania i trzeba szukać sobie nowych tematów - powiedział zastępca rzecznika PiS.

- Sejm startuje 12 listopada, pytanie kiedy będzie zaprzysiężenie, myślę, że premierem będzie Mateusz Morawiecki - odpowiedział dopytywany.

Konfederacja: opozycja na prawo od PiS

Zapytany o to, czy Konfederacja może udzielić nawet kilkoma głosami poparcia PiS w razie potrzeby Jakub Kulesza powiedział, że pytanie to powinno być zadane w drugą stronę.

- Słyszałem z ust wicepremiera Gowina, że jeśli rozmowy koalicyjne to broń boże z Konfederacją - stwierdził.

- Jesteśmy myślę totalną ideową prawicą i merytoryczną opozycją. Myślę, że to bardzo PiS nie będzie pasowało. Nie sądzę by ktokolwiek z PiS, przynajmniej z władz, chciał realizować nasze postulaty jak likwidację podatku dochodowego, wprowadzenie bonu oświatowego, ochrona życia od poczęcia. To są postulaty, które są zwalczane w samym jądrze Prawa i Sprawiedliwości powiedział Jakub Kulesza (Konfederacja).

PO: to opozycja miała milion głosów więcej

Platforma Obywatelska zdobyła w wyborach parlamentarnych wynik niższy niż cztery lata temu. W partii coraz głośniej mówi się o tym, że za taki wynik odpowiedzieć musi personalnie lider - Grzegorz Schetyna. - O tym zadecydują wybory władz, nie mamy na razie nawet zgłoszonych kandydatów - powiedział Arkadiusz Myrcha z PO.

- Nie chce się wtrącać, ale kiedy my osiągnęliśmy słaby wynik wyborczy, to w miesiąc po wyborach mieliśmy nowego prezesa - odniósł się do tych słów nieco później Marek Sawicki (PSL).

- Widzimy na razie, że w PiS zaczyna się walka buldogów pod dywanem - powiedział Myrcha. - Musimy się skupić nad tym z jaką Polską będziemy mieli do czynienia po 12 listopada - powiedział.

- Poprawiliśmy wynik wyborczy sumując głosy Platformy i Nowoczesnej. Uważam, że to PiS ma więcej problemów. Ma mniejszy stan posiadania posłów w Sejmie niż [jeszcze - red.] obecnie, przegrało Senat i widać, że odbywa się tam realna walka o władzę. Samo PiS ma mniej mandatów niż w obecnej [kończącej się - red.] kadencji, kosztem koalicjantów - powiedział Myrcha.

- Jedna izba jest dla PiS, druga dla opozycji. Jeśli zsumujemy głosy poparcia Polaków na opozycję demokratyczną - Lewicę, Koalicję Obywatelską, Koalicję Polską - głosowało o ponad milion więcej obywateli niż na obóz PiS. Taka jest rzeczywistość. A przed nami, przede wszystkim, wybory prezydenckie - zaznaczył poseł Platformy.

Zaoponował przedstawiciel PiS, który stwierdził, że z te szacunki nie umniejszają wartości legitymacji do rządzenia.

- To trochę mylące, to poszukiwanie jakiegoś usprawiedliwienia. Partiom, które mienią się opozycją demokratyczną trudno pogodzić się z wynikiem demokratycznych wyborów - powiedział Radosław Fogiel. - W 2007 roku Platforma Obywatelska miała 2 miliony mniej głosów niż pozostałe partie zsumowane. Czy ktoś wtedy negował mandat Platformy do rządzenia? No nie, bo taki mamy system wyborczy - dodał polityk PiS.

Sawicki: kolejny etap to wybory prezydenckie

Lewica będzie mieć w nowym Sejmie 49 posłów. Według Krzysztofa Śmiszka w Sejmie, w którym przez cztery lata nie było reprezentacji lewicowej, nadszedł czas, aby Lewica zaczęła pełnić rolę wiodącej partii opozycyjnej. Ma ona pełnić rolę podobną do Platformy Obywatelskiej w mijającej kadencji parlamentu.

- Polacy lubią, kiedy partie się dogadują, nie kłócą, potrafią schować do kieszeni ambicje i czy niewielkie różnice, i idą zjednoczone. I tak Lewica szła do wyborów i taka pozostanie przez najbliższe cztery lata. To już za cztery lata to my będziemy nadawać ton w polskiej polityce - powiedział Śmiszek.

- Mamy zupełnie nową sytuację po wyborach. Opozycja, jeśli dołożyć do tego Konfederację zdecydowanie uzyskała większą liczbę głosów niż Zjednoczona Prawica - powiedział z kolei Marek Sawicki z PSL. - W Senacie, tam gdzie mamy wybory bezpośrednie, jednomandatowe, PiS większości nie ma - dodał i podkreślił, że wzrośnie teraz rola Senatu jako tego cenzora stanowionego prawa. Przypomniał, że dotąd taki "bezwolny Senat" poprawiał błędy "za siódmym, za ósmym razem, a pan prezydent wszystko potem podpisał".

Zapytany o to, czy PiS może odzyskać przewagę przejmując niektórych senatorów opozycji uznał, że nie jest to możliwe. Natomiast zwrócił uwagę na konieczność mobilizacji opozycji.

- Liczymy, że w Senacie uda się zbudować stabilność, nikogo nie łowimy, nie kaptujemy. Mamy 48 szabel. I nie negujemy, w przeciwieństwie do opozycji, wyniku wyborczego. Rozmawiamy, liczymy na to, że ta postulowana m.in. przez Małgorzatę Kidawę Błońską zgoda, będzie mogła być przetestowana w Senacie - powiedział Radosław Fogiel (PiS).

PSL chce prawyborów prezydenckich i debat kandydatów opozycji

- Trzeba jasno powiedzieć, że jeśli chodzi o rządzenie państwem, to kolejnym etapem, który nas czeka są wybory prezydenckie. Jeśli ze strony opozycji będzie zbyt długie przeciąganie liny i zbyt późne wystawianie kandydatów, to rzeczywiście prezydent Duda jest w pozycji uprzywilejowanej - zaznaczył ludowiec.

- Jeśli chcemy poważnie przygootować się do wyborów prezydenckich to po stronie opozycji, ale także środowisk pozaparlamentarnych, jeśli będą tacy kandydaci, trzeba zrobić to co zaproponował Władysław Kosiniak -Kamysz [prezes PSL - red]. Powinny się odbyć prawybory i tych kilku kandydatów powinno przynajmniej pięć, dziesięć debat publicznych przeprowadzić [powiedzieć - red.] jaką wizję państwa proponują, co trzeba zmienić łącznie ze zmianami w Konstyutucji, żeby rzeczywiście dobrze przygotować wyborców do wyborów prezydenckich

