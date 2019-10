Zgorzelski: chcemy zmienić rolę Senatu

- Chodzi o to, żeby Senat zaczął być izbą odgrywającą rolę w systemie politycznym. Póki co, przez ostatnie 4 lata, był bezrefleksyjną maszynką do głosowania - powiedział w "Graffiti" Piotr Zgorzelski z PSL.

- Dyskusję o Senacie lepiej rozpocząć od warstwy merytorycznej, a nie personalnej. Chcemy zmienić rolę Senatu, nadać tej izbie rangę jej należną - podkreślił poseł.

Jak dodał, "nie wykluczamy tego, żeby marszałkiem Senatu była osoba niekoniecznie z klubu PO". - Nie mówimy tak, nie mówimy nie. Jesteśmy przed rozmowami, chcemy rozmowy w szacunku, aby nie narzucano nam kandydata, bo ważniejsze jest to, czy ten kandydat przekona większość senacką, a nie wola lidera jednej partii - powiedział Zgorzelski.

Zapytany przez Wojciecha Dąbrowskiego, czy PSL wyklucza "z góry" koalicję z PiS-em, poseł odpowiedział: "wykluczamy". - Nie chodzi tylko o marszałka. Gdyby chodziło tylko o personalia, to rządzilibyśmy we wszystkich sejmikach. To nie nasz radny, tylko radny Koalicji Obywatelskiej zdradził swoje ugrupowanie i dzięki temu straciliśmy Śląsk - przypomniał.

"Efekt Kosiniaka"

Na pytanie o przyszłość Grzegorza Schetyny jako przewodniczącego PO, Zgorzelski odpowiedział: "nie będziemy układali kolegom z opozycji, kto ma być ich liderem". - Z pewnością nie ma kogoś takiego, jak lider opozycji. Są suwerenne podmioty, w tym klub parlamentarny PSL-Koalicja Polska, który ma 33 parlamentarzystów i to jest nasza wartość, od której będziemy zaczynali budowanie poparcia społecznego - powiedział Zgorzelski.

- Kiedy pytałem zadeklarowanych zwolenników partii rządzącej, na kogo będą głosować, mówili, że na PiS. Ale jak drążyłem i pytałem, na kogo dokładnie, to nie wiedzieli. W naszym przypadku było odwrotnie. Nasz podwojony wynik, to tzw. efekt Kosiniaka, ja to tak nazywam - stwierdził poseł.

Jak dodał, "dużo więcej ludzi niż cztery lata temu zdecydowało się głosować na PSL, bo odpowiada im postawa lidera".

"Chciałbym, żeby kandydatem na prezydenta był Kosiniak-Kamysz"

Zapytany o kandydata PSL na prezydenta, Zgorzelski odpowiedział: "chciałbym, żeby na kandydowanie zdecydował się Kosiniak-Kamysz, ale on najpierw musi przekonać sam siebie". - Później porozmawiać z bliskim, ze swoją żoną, która odgrywa dla niego bardzo ważną rolę. Bardzo chciałbym, żeby startował - podkreślił polityk.

Na pytanie o wspólnego kandydata opozycji, Zgorzelski stwierdził: "to ciekawa propozycja, ale na pewno nie jest ostateczna". - Donald Tusk powiedział, że szanse na zwycięstwo będzie miał tylko ten kandydat, który umie komunikować się z elektoratem PiS-u, a Kosiniak-Kamysz to potrafi - dodał.

- Decyzja o tym, kto będzie kandydatem PSL na prezydenta pewnie możliwa jest w grudniu - powiedział Zgorzelski.

