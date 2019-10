Prezydent: chciałbym podwyższenia pensji nauczycieli

Prezydent Andrzej Duda wyraził w czwartek na spotkaniu z mieszkańcami Środy Śląskiej satysfakcję z powodu umocnienia mandatu Zjednoczonej Prawicy do sprawowania władzy poprzez uzyskanie kolejny raz samodzielnej większości w Sejmie.

Prezydent podziękował za udział w wyborach

Prezydent podziękował też za liczny udział w wyborach parlamentarnych. - To państwa wielka zasługa, że chcieliście do tych wyborów pójść i wskazać swoje preferencje, swoich kandydatów, wskazać, kogo typujecie, żeby rządził w naszym kraju, kogo wybieracie, kto jest tym właściwym do sprawowania władzy - mówił Andrzej Duda.

Wyraził satysfakcję, że dotychczasowy mandat Zjednoczonej Prawicy do sprawowania władzy został umocniony poprzez uzyskanie kolejny raz samodzielnej większości w Sejmie. - Jestem za to wdzięczny, ponieważ wiele elementów programu, które powinny być jeszcze zrealizowane wymagało kolejnej kadencji. Mam nadzieję, że przystąpią do pracy i szybko zobaczycie państwo tego kolejne efekty - powiedział.

Zaznaczył, że zależy mu, aby Polska utrzymała "kurs wzrostu gospodarczego, dobrego zbierania podatków", co - jak zaznaczył - jest elementem uczciwości w życiu publicznym. Prezydent podkreślił, że to poprzez uszczelnienie systemu podatkowego możliwe było wprowadzenie programu społecznych takich jak m.in. Rodzina 500+,

- Chciałbym, aby taka polityka była realizowana dalej, bo ona pcha nas do przodu, bo ona powoduje, że coraz lepiej nam się żyje i że jesteśmy coraz bliżej Zachodu - powiedział prezydent. Dodał, że pomoc dla rodziny to wyznacznik nowoczesnego państwa.

Podwyżki dla nauczycieli

Andrzej Duda wypowiedział się m.in. na temat możliwych podwyżek dla nauczycieli.

- Była podwyżka dla policji, jest podwyżka dla żołnierzy w tej chwili, chciałbym, żebyśmy także zdołali podwyższyć pensje nauczycielom, chciałbym, żebyśmy także zadbali o inne grupy zawodowe, które są utrzymywane z budżetu państwa. To są ogromne kwoty, to jest bardzo trudne zadanie. Sama trzynasta emerytura w tym roku to było 11 mld zł - powiedział. - Mam nadzieje, że przy dobrym działaniu gospodarczym będziemy w stanie to zrealizować - dodał.

PRZECZYTAJ:15 października nauczyciele rozpoczynają akcję protestacyjną

Podczas swojego przemówienia prezydent mówił o naprawie służby zdrowia. - Troszkę się udało w niektórych skrócić kolejki - dobrze. Cieszę się, że w tym zakresie zadziałano skutecznie, ale potrzebne są znacznie głębsze zmiany: brakuje nam lekarzy - trzeba coś zrobić, potrzeba ich więcej. To są zadania, które muszą być realizowane w najbliższych latach - mówił i dodał, że są to procesy długotrwałe wymagające zdecydowanego działania. - Zadania bardzo trudne, bo jak do tej pory nikomu się to jeszcze nie udało, a rządów było już trochę od 1990 roku. Ale wierze w to, że przy mądrej i skutecznej polityce, przy dalszym trwaniu takiego pozytywnego trendu, jaki jest w tej chwili, tych właśnie dobrych zmian, uda się to zrealizować - dodał.

"Będę ogromnie szczęśliwy, jeżeli za mojej prezydentury wizy do USA zostaną zniesione"

Duda odniósł się także do tematu zniesienia wiz dla Polaków do Stanów Zjednoczonych. - Trwa w tej chwili ostatnia procedura włączenia nas do Visa Waiver Program i będzie można podróżować do Stanów Zjednoczonych bez wiz. Polacy od dawna tego chcieli i od dawna, tak szczerze mówiąc, w tym sensie moralnym nam się to należało, bo byliśmy wiernym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i nasi żołnierze krwawili się w Iraku, krwawili się w Afganistanie walcząc ramię w ramię z żołnierzami amerykańskimi - mówił podkreślając, że ponad 10 mln Polonii mieszka w USA.

- Będę ogromnie szczęśliwy, jeżeli za mojej prezydentury, a wierzę w to, że tak się stanie, bo to powinna być kwestia najbliższych kilku miesięcy, te wizy zostaną zniesione. To będzie kolejny krok umacniania relacji polsko-amerykańskich, także otwierania nas na świat, bo wierzę w to, że wielu ludzi z Polski wybierze się po prostu na wycieczkę turystyczną do Stanów Zjednoczonych, żeby zobaczyć ten piękny i tak inny od naszego kraj - powiedział prezydent.

emi/ PAP