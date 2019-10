Potrzebna krew dla rannych saperów z Gliwic

PGZ przekazała na Twitterze, że w punkcie krwiodawstwa trzeba podać hasło "Dla saperów z Gliwic - by inni mogli żyć" i wskazać placówkę, w której byli lub są leczeni ranni żołnierze: Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu lub Górnośląskie Centrum Medyczne Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Dwóch saperów w szpitalu

Zbiórka jest prowadzona dla rannych żołnierzy 29. Patrolu Rozminowania z 6. Batalionu Powietrznodesantowego z Gliwic, poszkodowanych w eksplozji niewybuchów w Kuźni Raciborskiej. W wybuchu zginęło dwóch saperów, a trzeci zmarł w czwartek w szpitalu, do którego trafił w skrajnie ciężkim stanie.

W sosnowieckim szpitalu przebywa jeszcze jeden ranny żołnierz, który również trafił tam w ciężkim stanie. Jeden saper jest też wciąż hospitalizowany w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Jego stan jest stabilny.

8 października w kompleksie leśnym między Kuźnią Raciborską a Rudą Kozielską żołnierze 29. patrolu rozminowania 6. Batalionu Powietrznodesantowego z Gliwic mieli unieszkodliwić niewybuchy znalezione trzy dni wcześniej i zabezpieczone do przyjazdu saperów. Prawdopodobnie były to pociski artyleryjskie z czasów II wojny światowej. Doszło do eksplozji. Na miejscu w wyniku rozległych obrażeń zginęło dwóch żołnierzy. Czterech innych zostało przewiezionych do szpitali. Jeden jeszcze w dniu zdarzenia po zaopatrzeniu obrażeń opuścił o własnych siłach szpital w Rybniku.



W środę prowadząca w tej sprawie śledztwo Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że przesłuchano już kilkunastu świadków, w tym jednego z rannych. Miejsce wybuchu wciąż jest zamknięte - pracuje tam prokuratura i wojskowi.

