Ewakuacja w Kolnie. Saperzy usuwają niewybuchy z prywatnej posesji

- Ewakuacja obejmie wszystkich w promieniu 500 metrów - powiedział polsatnews.pl burmistrz Kolna Andrzej Duda, po zakończeniu sztabu kryzysowego w związku z zaplanowanym podjęciem dwóch niewybuchów przez saperów. Do godz. 16 zamknięte będą: droga krajowa nr 63 oraz droga wojewódzka nr 647.

Strefa ewakuacji w Kolnie (woj. podlaskie) obejmuje promień 500 metrów od prywatnej posesji, na której znaleziono w poniedziałek dwa niewybuchy. Na liście obiektów, które muszą zostać opuszczone są m.in. dwie szkoły podstawowe, urząd miasta, urząd skarbowy, domy jednorodzinne oraz sklepy.

W sumie ewakuacja dotyczyć będzie ok. 1500 - 2000 osób. Wszyscy mogą schronić się w przygotowanych przez urząd miasta pomieszczeniach: hali gimnastycznej Szkoły Doskonalenia Zawodowego oraz sali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego na ul. Wojska Polskiego.

Pocisk artyleryjski dużego rażenia

Ewakuacja ma potrwać do godziny 13. Godzinę później do dziań przystąpią saperzy, którzy pociski wywiozą na wojskowy poligon. Na czas akcji zostanie zamknięta droga krajowa nr 63 oraz droga wojewódzka nr 647.

Jeden ze znalezionych w poniedziałek niewybuchów może być szczególnie groźny. - To pocisk artyleryjski - o długości 70 cm - dużego rażenia - wyjaśnił w rozmowie z polsatnews.pl burmistrz Kolna Andrzej Duda. Drugi z niewybuchów jest znacznie mniejszy, ma ok. 30 długości, jest to najprawdopodobniej pocisk moździerzowy.

Akcja saperów i utrudnienia dla mieszkańców mają zakończyć się ok. godz. 16.

318 tysięcy niewybuchów w ciągu roku

- W ubiegłym roku saperzy przyjęli ponad 7 tys. zgłoszeń. Usunęli ponad 318 tysięcy różnego rodzaju niewybuchów. Ich służba stanowi gwarancję bezpieczeństwa dla ludności cywilnej. Są to żołnierze świetnie wyszkoleni, bardzo doświadczeni, wysokiej rangi specjaliści w swoich dziedzinach - mówił szef resortu obrony Mariusz Błaszczak podczas konferencji związanej z wypadkiem w Kuźni Raciborskiej.

Przed tygodniem podczas wykonywania zadania usuwania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, które realizowali żołnierze 29. patrolu rozminowania 6. Batalionu Powietrznodesantowego z Gliwic, dwaj saperzy zginęli na miejscu, czterech zostało przewiezionych do szpitali. Dwaj z nich zostali poważnie ranni.

grz/ polsatnews.pl