Posłowie Nowoczesnej i Kukiz'15. Gdzie są teraz?

Przed czterema laty Nowoczesna wprowadziła do Sejmu 28, a Kukiz'15 42 posłów. Po niedzielnych wyborach większość z nich znalazła się poza parlamentem. Ci, którzy uzyskali reelekcję, to przedstawiciele wszystkich pięciu sejmowych ugrupowań - od Lewicy po Konfederację.

7,6 proc. i 28 mandatów - to wynik wyborczy Nowoczesnej, wówczas jeszcze pod wodzą Ryszarda Petru, z 2015 roku. Miesiąc po rozpoczęciu kadencji Sejmu, do nowo powstałego ugrupowania przeszedł 29. poseł - wybrany z list Kukiz'15 Paweł Kobyliński.

Wskutek przejścia części posłów do PO, pod koniec kadencji Sejmu w Nowoczesnej pozostało jednak tylko 14 posłów, a żeby ugrupowanie miało swój klub, "wypożyczony" został Jacek Protasiewicz (UED), który w niedzielnych wyborach startował z list PSL. Polityk dostał się do Sejmu z okręgu wrocławskiego.

W czerwcu zdecydowano o połączeniu klubów PO i Nowoczesnej. Przeciwni takiemu rozwiązaniu byli Marek Ruciński i Radosław Lubczyk. Ten pierwszy został posłem niezrzeszonym i zdecydował o zakończeniu kariery politycznej. - Pozostanę przy pięknej sztuce, jaką jest medycyna, wrócę do moich pacjentów - mówił w rozmowie z polsatnews.pl.

Lubczyk przystąpił z kolei do PSL-Koalicji Polskiej i wystartował do Sejmu, zdobywając pierwszy mandat dla ludowców w okręgu koszalińskim od 1997 roku.

Ośmioro Nowoczesnych

Spośród 12 posłów należących w dniu ostatnich wyborów do Nowoczesnej, jeden z nich nie zdecydował się na ponowny start. To ostatni szef klubu tej partii, Paweł Pudłowski.

Do wyborów nie stanęli także Ryszard Petru i Joanna Mihułka (Schmidt), którzy w trakcie kadencji Sejmu założyli partię Teraz!.

Reelekcję zapewniło sobie 8 parlamentarzystów należących w dniu wyborów do Nowoczesnej. To liderka partii Katarzyna Lubnauer, wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak, sekretarz generalny partii Adam Szłapka, Paulina Hennig-Kloska, Mirosław Suchoń, Monika Rosa, Krzysztof Mieszkowski i Witold Zembaczyński. Wszyscy oni startowali z list Koalicji Obywatelskiej.

Bez powodzenia startowali natomiast: Ewa Lieder, Jerzy Meysztowicz i Mirosław Pampuch.

ZOBACZ: Wracają do Sejmu po latach. Rekordzista czekał ponad ćwierć wieku

Z Scheuring-Wielgus, bez Gryglasa

Na listach Koalicji Obywatelskiej było także 10 posłów, którzy w trakcie kadencji Sejmu przeszli z Nowoczesnej do Platformy Obywatelskiej. Czworo z nich zapewniło sobie reelekcję: Kamila Gasiuk-Pihowicz, Marta Golbik, Krzysztof Truskolaski oraz Adam Cyrański.

Bez powodzenia startowali natomiast: Joanna Augustynowska, Kornelia Wróblewska, Piotr Misiło, Grzegorz Furgo, Michał Stasiński oraz wspólna kandydatka opozycji do Senatu z Legnicy Elżbieta Stępień.

W nowej kadencji Sejmu zasiądą także dwaj posłowie, którzy dołączyli do Nowoczesnej, aby później wrócić do PO: Michał Jaros oraz Marek Sowa.

Dwoje byłych posłów partii Katarzyny Lubnauer startowało z dwóch innych niż KO i PSL komitetów. Joanna Scheuring-Wielgus zapewniła sobie reelekcję z list Lewicy, a Zbigniew Gryglas bezskutecznie ubiegał się o mandat z list Prawa i Sprawiedliwości.

W nowym Sejmie będzie więc 14 posłów należących wcześniej do Nowoczesnej. Ośmioro z nich nadal pozostaje w szeregach tej partii.

Kukiz'15: redukcja z 42 do 5

Kukiz'15 wprowadził jesienią 2015 r. do Sejmu 42 parlamentarzystów. Jeden z nich, Wojciech Bakun, został w 2018 r. prezydentem Przemyśla.

Do niedzielnych wyborów liczba posłów w klubie stowarzyszenia skurczyła się do 16. Ci, którzy zostali, startowali w wyborach do Sejmu z list PSL.

W Sejmie IX kadencji ponownie znajdą się: lider Kukiz'15 Paweł Kukiz, wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, Agnieszka Ścigaj, Paweł Szramka i Jarosław Sachajko.

Bez powodzenia z list PSL startowali natomiast: Piotr Apel, Józef Brynkus, Barbara Chrobak, Paweł Grabowski, Andrzej Kobylarz, Maciej Masłowski (do Senatu), Robert Mordak, Błażej Parda i Stefan Romecki. Nie wystartowali natomiast: Grzegorz Długi i Łukasz Rzepecki (wybrany z listy PiS - red.).

ZOBACZ: "Wypłacę temu szaleńcowi sprawiedliwość". Tarczyński czeka na "pierwsze spotkanie" z Korwin-Mikkem

Mandaty dla PiS i Konfederacji

W nowym Sejmie znajdą się także posłowie, którzy w trakcie trwania minionej kadencji opuścili klub Kukiz'15. Będą to: Adam Andruszkiewicz (PiS), Małgorzata Janowska (PiS), Norbert Kaczmarczyk (PiS), Jakub Kulesza (Konfederacja), Anna Maria Siarkowska (PiS), Tomasz Rzymkowski (PiS), Robert Winnicki (Konfederacja) oraz Ireneusz Zyska (PiS).

Pozostali parlamentarzyści Kukiz'15 nie zapewnili sobie reelekcji lub zrezygnowali ze startu w wyborach. Wśród nich są m.in. Marek Jakubiak, Piotr Liroy-Marzec, Bartosz Józwiak, Elżbieta Zielińska, Jacek Wilk, Małgorzata Zwiercan, Paweł Skutecki i Tomasz Jaskóła.

zdr/hlk/ polsatnews.pl