"Wypłacę temu szaleńcowi sprawiedliwość". Tarczyński czeka na "pierwsze spotkanie" z Korwin-Mikkem

Janusz Korwin-Mikke czekał na powrót do Sejmu 26 lat. Wybrany z list Konfederacji polityk po raz ostatni sprawował mandat posła w Sejmie I kadencji.

O tym, że powrót słynącego z ostrego języka polityka odbędzie się z przytupem, mogliśmy się przekonać podczas ostatniego czatu z jego udziałem.

"PiS to partia komunistyczna"

Korwin-Mikke odpowiadał w poniedziałek na swoim Facebooku na pytania internautów. W pewnym momencie polityk powiedział, że "PiS to jest partia komunistyczna". - Ja już mówię od dwóch-trzech lat, że cofnęła nas do epoki Gierka, potem do Gomułki, teraz do okresu Bieruta mniej więcej - stwierdził.

Pytany, czy obrażając wyborców PiS, nie zniechęca ich do siebie, odparł, że "nazywanie idiotów idiotami jest rzeczą głęboko słuszną". - Oni się poobrażają, ale może któryś się trzepnie w ten głupi łeb i pomyśli: "Boże jak oni zrobili mnie w konia" - stwierdził.

Jeszcze więcej emocji wywołało kolejne pytanie jednego z internautów, który chciał się dowiedzieć, czy w ciągu czterech lat w Sejmie Konfederacja będzie w stanie przekonać osoby głosujące na Prawo i Sprawiedliwość do swoich postulatów np. wolnorynkowych i podatkowych.

Internauta stwierdził, ze "trzeba do tego właściwych ludzi ze spokojem i wiedzą, jak np. Sławomir Mentzen ("jedynka" Konfederacji w Toruniu, nie dostał się do Sejmu - red.).

Korwin-Mikke stwierdził, że Mentzen "jest znakomitym wykładowcą". Jednak, jak powiedział, wyborcy PiS go nie zrozumieją.

"Wyborca PiS człowiekiem inteligentnym nie jest"

- Przeciętny emeryt głosujący na PiS nic nie zrozumie z tego co on mówi, bo on się posługuje językiem, który jest zrozumiały dla człowieka inteligentnego. Natomiast przeciętny wyborca PiS człowiekiem inteligentnym nie jest, na co dowodem jest to, że głosował na PiS - wyjaśnił.

- Jeżeli człowiek wierzy w to, że państwu będzie lepiej, kiedy rząd zabierze 700 zł, a da 500 zł, to świadczy o tym, że ten człowiek nie jest przy zdrowych zmysłach - dodał.

W dalszej części odpowiedzi Korwin-Mikke zwrócił uwagę, że "70 proc. ludzi w Polsce, nie tylko w Polsce, nie jest w stanie zrozumieć treści rozkładu jazdy autobusów. Takiego człowieka się nie przekona". - Równie dobrze można mu tłumaczyć teorię względności - dodał.

Wypowiedz Korwin-Mikkego zbulwersowała posła PiS Dominika Tarczyńskiego. "W imieniu tysięcy wyborców którzy oddali na mnie głos, wypłacę w sejmie temu szaleńcowi sprawiedliwość zgodnie z kodeksem honorowym. Przy pierwszym spotkaniu" - napisał na Twitterze polityk. (pisownia oryginalna)

dk/luq/ polsatnews.pl