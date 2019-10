PiS może utworzyć superresort bezpieczeństwa. Jest potencjalny kandydat na ministra

Prawo i Sprawiedliwość ma rozważać utworzenie Ministerstwa Bezpieczeństwa Narodowego, które przejęłoby kompetencje resortu spraw wewnętrznych, jak i nadzór nad służbami specjalnymi. Tymi dziedzinami zajmuje się obecnie Mariusz Kamiński i to właśnie on miałby objąć pieczę nad superministerstwem.

- Zmieni się nazwa resortu, w którego skład wejdzie dotychczasowe MSWiA oraz służby. Zostanie dotychczasowy nadzór, czyli szefem będzie Mariusz Kamiński - zacytował osobę z kierownictwa PiS dziennik "Fakt".

Szerokie kompetencje superministra

Minister bezpieczeństwa narodowego nadzorowałby m.in. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, policję, Straż Graniczną i Służbę Ochrony Państwa.

Mariusz Kamiński ma już takie kompetencje, jednak są one rozdzielone na dwie funkcje: ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz koordynatora służb specjalnych.

PiS przed wyborami parlamentarnymi nie zapowiadało utworzenia nowego ministerstwa. W programie wyborczym podkreśliło jednak, że "utrwaleniu w organizacji" ulegnie urząd ministra ds. służb specjalnych.

Pomysł może nie być nowy

O zbliżonym pomyśle Zjednoczonej Prawicy informował trzy lata temu "Nasz Dziennik". "Nowy resort bezpieczeństwa narodowego ma skonsolidować polskie służby specjalne, cywilne i wojskowe. (...) Zdaniem PiS, muszą one czuć istnienie silnego politycznego nadzoru" - napisała wtedy gazeta.

Wówczas na czele Ministerstwa Bezpieczeństwa Narodowego także miał stanąć Mariusz Kamiński. Natomiast rok później do "trzymanego w tajemnicy" rządowego projektu ustawy o utworzeniu "najpotężniejszego resortu bezpieczeństwa w naszych najnowszych dziejach" miał dotrzeć Onet.

"Jego zbrojnym ramieniem stanie się nowa Agencja Bezpieczeństwa Narodowego. O ile ABW mogła podsłuchiwać czy obserwować, gdy w grę wchodziły przestępstwa, to agenci ABN będą to mogli robić, nawet gdy będą to tylko »zagrożenia«" - podał portal.

O pomyśle skonsolidowania kompetencji Kamińskiego w jedno ministerstwo mówił też Jerzy Dziewulski, były antyterrorysta, w programie "Polityka na Ostro" w Polsat News.

- Taki człowiek ma wiedzę, której minister Ziobro nigdy nie będzie miał. Mało tego, może tą wiedzą rządzić - powiedział Dziewulski.

wka/hlk/ "Fakt", polsatnews.pl, Polsat News