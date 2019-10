Ten minister już wie. Nie będzie go w nowym rządzie

Powoli opadają emocje po niedzielnych wyborach parlamentarnych. Rzecznik rządu Piotr Müller w poniedziałek zapowiedział, że "skład rządu poznamy w ciągu dwóch, trzech tygodni".

Za chwilę wystartuje giełda nazwisk kandydatów na nowych ministrów. Niewykluczone, że swoje stanowiska zachowa część obecnych szefów resortów. Już dziś wiadomo jednak, że nie będzie wśród nich ministra sportu i turystyki Witolda Bańki, który 1 stycznia 2020 roku obejmie stanowisko szefa Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).

Bańka już w 2018 roku zapowiadał, że w razie wyboru na szefa WADA zrezygnuje z funkcji szefa resortu. - Formalnie nie ma zakazu łączenia funkcji, ale mógłby wystąpić konflikt interesów - mówił.

"Dziękuję za waszą pracę"

We wtorek szef resortu w specjalnym wideo opublikowanym na Twitterze podziękował wszystkim, z którymi miał okazję współpracować przez ostatnie cztery lata.

"Chciałem serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania nowych projektów, do realizacji innowacyjnych programów. (...) Bez waszego trudu, zaangażowania, pracy nie byłaby możliwa realizacja tych wszystkich projektów. Dziękuję za każdy dzień, dziękuję za wasze zaangażowanie, dziękuję za waszą pracę, za to, że byliśmy razem - to był piękny czas" - mówi na nagraniu Bańka.

Minister sportu został wybrany na szefa WADA w maju tego roku. W głosowaniu pokonał Norweżkę Lindę Hofstad Helleland, która jest obecnie wiceprzewodniczącą WADA oraz belgijskiego polityka Philippe'a Muytersa. Bańka oficjalnie zostanie zatwierdzony na stanowisko na kongresie WADA w Katowicach (5-7 listopada).

Wśród głównych punktów swojego programu Bańka wymienił m.in. powstanie funduszu solidarnościowego, który będzie służył pomocy słabszym państwom w prowadzeniu ich polityki antydopingowej.



- Niezbędne jest również zwiększenie liczby akredytowanych laboratoriów na świecie. W Afryce mamy obecnie tylko jedno - powiedział o wyzwaniach stojących przed WADA, przy okazji obchodów 30-lecia polskiego systemu antydopingowego.

WADA powstała w listopadzie 1999 roku, jako niezależna fundacja pod przewodnictwem MKOl. Jej celem jest walka z niedozwolonym wspomaganiem w sporcie, m.in. poprzez opracowywanie i ustalanie przepisów oraz procedur antydopingowych. Poza tym m.in. publikuje listę substancji zakazanych i wydaje akredytacje dla krajowych laboratoriów antydopingowych.

