Pawłowicz do dziennikarzy: dam wam popić i popalić

- Żyję, dam wam popić i popalić. To się jeszcze okaże, jak. Teraz idę się kurować, sprzątać - powiedziała we wtorek do dziennikarzy w Sejmie Krystyna Pawłowicz. Przypomnijmy, ustępująca posłanka PiS nie zdecydowała się kandydować w tegorocznych wyborach parlamentarnych.

Na sejmowych schodach Pawłowicz była pytana o plany na przyszłość.

- Słyszałam, że miałabym być Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Kojarzy mi się to tylko z panem Bodnarem i to zniechęca mnie do tej funkcji całkowicie - podkreśliła Pawłowicz. Wykluczyła również, by w przyszłości została sędzią Trybunału Konstytucyjnego.

- Ktoś mi życzy, abym zjadła kolejne porcje sałatki. Zjem - zapowiedziała, życząc dziennikarzom "wszystkiego dobrego".

ZOBACZ: Pawłowicz o RPO: wyjątkowy szkodnik

"Muszę uporządkować moje sprawy zdrowotne"

Pawłowicz o swoim odejściu z polityki po obecnej kadencji Sejmu informowała już w grudniu 2018 r. Tłumaczyła to potrzebą uporządkowania swoich "spraw zdrowotnych".

Jesienią SKOŃCZY się moja 8-letnia praca poselska.

Jestem wdzięczna Prezesowi J.KACZYŃSKIEMU,że umożliwił mi udział w obronie i naprawie polskich spraw.Jestem dumna,że mogłam to robić reprezentując w Sejmie i Krajowej Radzie Sądownictwa Prawo i Sprawiedliwość.

Z polityki odchodzę — Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) July 16, 2019

Krystyna Pawłowicz (ur. w 1952 r.) w obecnej, kończącej się, kadencji Sejmu należała do komisji: odpowiedzialności konstytucyjnej, ustawodawczej oraz sprawiedliwości i praw człowieka. Jest nauczycielem akademickim, doktorem habilitowanym nauk prawnych.

ac/ml/ polsatnews.pl, PAP