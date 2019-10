Politycy otrzymają dodatkowe miliony złotych. Pomogła wysoka frekwencja w wyborach

Na konta ugrupowań, które weszły do parlamentu, popłyną rekordowe kwoty z budżetu państwa. To efekt wysokiej frekwencji - podała we wtorkowym wydaniu "Rzeczpospolita". 23,3 mln złotych to kwota rocznej subwencji, którą będzie dostawało Prawo i Sprawiedliwość. Ta partia może się czuć zwycięzcą wyborów również pod względem finansowym, bo dotąd na jej konto wpływało dużo mniej - 18,5 mln zł.