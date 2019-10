Jaruzelska, Pawlak, Radziwiłł poza Senatem. Sprawdź, kto jeszcze się nie dostał

Konstanty Radziwiłł, Monika Jaruzelska, Waldemar Pawlak, Marek Migalski, Jerzy Wenderlich i Łukasz Zbonikowski - to m.in. oni bezskutecznie kandydowali do Senatu X kadencji. Choć opozycja zdołała wygrać wybory do izby wyższej parlamentu, nie wszyscy jej kandydaci odnieśli wyborczy sukces.