Wielki finał "Ninja Warrior Polska". Jakub Zawistowski najlepszy

W I edycji Ninja Warroir Polska rywalizowało 204 śmiałków. Z sześciu poprzednich odcinków do finału awansowało 24 uczestników.

Dla najlepszych przygotowano coś specjalnego: dwa arcytrudne tory w odcinku finałowym, a w nich nowe przeszkody o tajemniczo brzmiących nazwach: wiszące okna czy spacer hydraulika.

Na pokonanie pierwszego toru uczestnicy mieli zaledwie 4 minuty. Ta sztuka udała się jedynie Michałowi Baryzie, Ivanowi Kohutowi, Jakubowi Zawistowskiemu i Mateuszowi Skrodzkiemu, który do odcinka finałowego dostał się z najlepszym czasem - najszybszy był również na pierwszym torze finałowym.

Tak zakończył przygodę z programem.

Drugi tor finałowy składał się z dwóch części. Na pokonanie pierwszej - m.in. śmigła i lin, ruchomych kładek oraz ściany Herkulesa - zawodnicy mieli minutę.

Druga część, była tak wymagająca, że nie miała limitu czasowego. Tylko Jakub Zawistowski zdołał się do niej zakwalifikować. Do basenu wpadł na pierwszej przeszkodzie - tzw. ruchomych deskach. Mimo to, okazał się najlepszy w I edycji show i otrzymał pamiątkowy medal.

- To są pokonane przeszkody, a nie rywale. Nie jestem nikim specjalnym - powiedział na koniec.

A tak walczył na torze.

Warunkiem zmierzenia się z legendarną Górą Midoriyama - czyli mierzącą 23 metry liną, po której należało się wspiąć - było pokonanie wszystkich torów finałowych.

Jak dotąd Górą Midoriyama pokonało tylko 7 śmiałków - uczestników zagranicznych edycji programu.

- Puchar zwycięzcy "Ninja Warrior Polska" pozostał niezdobyty - powiedziała na koniec finału prowadząc Aleksandra Szwed.

