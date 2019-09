Ten tor pokonało dotąd tylko 7 śmiałków. Premiera "Ninja Warrior Polska" show dziś w Polsacie

Waży 500 ton, ma 150 m długości, ulokowany jest nad ogromnym basenem i pokonało go tylko siedem osób na świecie. Dziś wieczorem widzowie Polsatu zobaczą legendarny tor przeszkód, z którym zmagać się będą uczestnicy "Ninja Warrior Polska". To nowe show w Telewizji Polsat testujące sprawność fizyczną i wytrzymałość psychiczną uczestników.

Znane na świecie show doczekało się polskiej edycji. Tu niełatwo o uniwersalną strategię na wygraną.



- Oczywiście siła fizyczna, szybkość to jedno, ale głowa to drugie. Trzeba udźwignąć presję tego toru, bo on ma swoją magię i legendę - mówi Jerzy Mielewski, komentator "Ninja Warrior Polska" i dziennikarz Polsat Sport.



- To nie jest na pewno tor dla osób, które nie mają nic wspólnego ze sportem, bo weryfikacja nadejdzie już

na pierwszej przeszkodzie - dodaje inny komentator programu Łukasz "Juras" Jurkowski.

"Metę" mogą osiągnąć tylko najlepiej przygotowani.



- Wykonałam ze trzy treningi specjalnie, pojechałam do miejsc, gdzie można tego typu rzeczy ćwiczyć - przyznaje Klaudia Wawer, jedna z uczestniczek programu.

Uczestnicy o swoich przygotowaniach opowiadają w mediach społecznościowych.



- Ludziom, którzy tu przyszli strasznie zależy, żeby to wszystko przejść. Wiadomo, mi też zależy, ale ja taki bidulek, co ja tu robię - zastanawia się tancerz Rafał Maserak w rozmowie z Polsat News. On również wystąpi w programie. "Ninja Warrior Polska" to bowiem oprócz rywalizacji również świetna zabawa. W programie wystąpią też inne polskie gwiazdy.

Tor eliminacyjny ma sześć przeszkód:

1. Pięć kroków

2. Latający spodek

3. Ruchome monety

4. Koło zamachowe

5. Obręcze

6. Krzywa ściana

Dziesięciu uczestników, którzy pokonają tor eliminacyjny lub zajdą najdalej w jak najkrótszym czasie, trafi na tor półfinałowy, liczący pięć przeszkód:

1. Huśtawka z opon

2. Śmigło i lina

3. Ruchomy drążek

4. Aleja spodków

5. Przeprawa przez komin

Premiera show już dziś o 20:10 w Polsacie.

ml/ Polsat News