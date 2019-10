Schetyna przegrał we Wrocławiu. 23 tys. głosów więcej na Stachowiak-Różecką z PiS

Według oficjalnych danych PKW ze wszystkich 731 obwodowych komisji wyborczych, na PiS zagłosowało 226 tys. 915 osób (34,67 proc.), a na KO PO .N, IPL i Zielonych – 214 tys. 629 wyborców (32,80 proc.).

Na trzecim miejscu uplasował się KW SLD, zdobywając 100 tys. 843 głosy (15,41 proc.), na czwartym Konfederacja Wolność i Niepodległość, na którą zagłosowało 48 tys. 775 osób (7,45 proc.). PSL zdobyło 42 tys. 269 głosów (6,46 proc.).

Poniżej progu wyborczego, choć z jednym z lepszych wyników w kraju, znalazła się Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy, która zdobyła 21 tys. 24 głosy (3,21 proc.).

Matecznik Platformy

Okręg nr 3, a szczególnie Wrocław, uchodził dotąd za matecznik PO. Obejmuje on miasto oraz tzw. obwarzanek, czyli okoliczne powiaty: wrocławski ziemski, strzeliński, oławski, oleśnicki, trzebnicki, milicki, górowski, wołowski i średzki. O ile w samym Wrocławiu KO wygrała z PiS (37,07 proc. do 28,92 proc.), to już w poszczególnych powiatach PiS uzyskiwał wyniki nawet powyżej 48 proc. poparcia.

Zdecydowanie większe poparcie zdobyła też liderka listy PiS posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka, która miała 91 tys. 263 głosy (13,94 proc.) niż przewodniczący PO Grzegorz Schetyna, będący jedynką KO. Schetyna dostał 66 tys. 859 głosów (10,22 proc.), czyli o ponad 23 tys. mniej.

Lider KW SLD, polityk Wiosny Krzysztof Śmiszek zdobył 43 tys. 447 głosów (6,64 proc.); na mandat ma też szansę ostatnia na tej liście - Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która otrzymała 14 tys. 257 (2,18 proc.).

Lider Konfederacji Wolność i Niepodległość Krzysztof Tuduj dostał 19 tys. 617 głosów (3 proc.) i zdobędzie mandat. Na wejście do Sejmu ma też szansę startujący z listy PSL Jacek Protasiewicz. Szef Unii Europejskich Demokratów zdobył 17 tys. 618 głosów (2,69 proc.).

Drugi wynik Czarneckiego

Na liście PiS drugi wynik zanotował startujący z czwartego miejsca poseł Przemysław Czarnecki – 19 tys. 413 głosów (2,97 proc.), za nim był poseł Jacek Świat, który zdobył 15 tys. 537 głosów (2,37 proc.), a w dalszej kolejności wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak – 15 tys. 155 głosów (2,32 proc.).

Z listy KO PO .N, IPL i Zielonych drugi wynik uzyskał poseł Michał Jaros – 30 tys. 196 głosów (4,61 proc.), dalej była szefowa Zielonych Małgorzata Tracz – 28 tys. 676 głosów (4,38 proc.) i poseł Sławomir Piechota – 14 tys. 844 głosy (2,27 proc.).

W wyborach 2015 roku w całym okręgu na kandydatów PiS zagłosowało 163 tys. 323 wyborców - 30,56 proc. głosujących. Kandydatów z listy PO poparło 159 tys. 582 głosujących, czyli 29,86 proc.

Najwięcej głosów z tych dwóch partii zdobyły kandydatki startujące jako "jedynki": dotychczasowa senator PO Alicja Chybicka (62 211 głosów) oraz ówczesna radna miejska PiS i ubiegająca się wcześniej o fotel prezydenta Wrocławia Mirosława Stachowiak-Różecka, na którą głosowało 41 296 wyborców.

Trzecie miejsce w okręgu zdobyła Nowoczesna z poparciem 55 756 wyborców (10,43 proc.), a czwarty wynik przypadł komitetowi Kukiz'15, na który głosowało 45 726 wyborców (8,55 proc.).

Kolejne miejsca zajęły: Zjednoczona Lewica (31 932 - 5,97 proc.), KORWiN (27 341 głosów, co stanowi 5,11 proc. poparcia), Partia Razem (22 059 - 4,12 proc.), PSL (13 604 - 2,54 proc.).Niewiele mniejsze poparcie od ludowców uzyskał w okręgu wrocławskim komitet Grzegorza Brauna "Szczęść Boże" (12 266 głosów, czyli 2,29 proc.). Najmniej głosów zgromadził komitet Zbigniewa Stonogi (2779 - 0,52 proc.). Frekwencja w okręgu wrocławskim wyniosła 54,08 proc.