Najpierw miał pobić 17-latka, potem jego brata. Brutalnej bójce przyglądało się kilkadziesiąt osób

Na głównym deptaku w Busku-Zdroju miało dojść do bójki pomiędzy 16-latkiem, a 17-latkiem. Po tym, jak starszy chłopiec doznał obrażeń, poprosił o pomoc swojego 19-letniego brata, który postanowił "wyrównać rachunki" na szkolnej przerwie. Jednak i on miał zostać poturbowany przez 16-latka. Bracia trafili do szpitala, a 16-latek i dwóch innych chłopców - do policyjnej celi.