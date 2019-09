15-latki okładały się pięściami przy szkole. Jedna z nich trafiła do szpitala

Dwie 15-latki szarpały się i okładały pięściami na ulicy w pobliżu Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie (woj. dolnośląskie). Towarzyszyły temu wzajemne wyzwiska. Żadna ze zgromadzonych wokół osób nie zareagowała - tłum wręcz "dopingował" uczennice i zachęcał do dalszych ciosów. Dopiero po kilku minutach nastolatki rozdzielił nauczyciel.

Bójkę zarejestrował jeden ze świadków. Na filmie udostępnionym przez portal miedziowe.pl widać, jak bijące się 15-latki okładają się pięściami, kopią i szarpią za włosy.

Nie wiadomo, dlaczego nastolatki zachowywały się tak agresywnie. Podczas wymiany ciosów wzajemnie wyzywały się, używając wulgaryzmów.

- Jedna z tych młodych kobiet z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Trwają ustalenia, w jakich okolicznościach doszło do tego incydentu i jaki był jego powód. Całość materiału zostanie przekazana do sądu rodzinnego - powiedziała Sylwia Serafin z lubińskiej policji portalowi miedziowe.pl.

Kolejna bójka w tej samej szkole

Zgromadzone wokół osoby nie rozdzielały nastolatek, za to śmiały się i zachęcały je do dalszej bójki. Dopiero po kilku minutach zainterweniował nauczyciel.

Jak podkreślił portal miedziowe.pl, nie był to pierwszy tego typu przypadek w tej szkole. Kilka miesięcy temu bili się tam dwaj uczniowie i również wtedy nikt nie reagował.

"Podobnie, jak dzisiaj, tak i wówczas, pozostali uczniowie stali wkoło biernie przyglądając się zajściu. Na portalach społecznościowych pojawiają się wpisy, że w szkole od dawna organizowane są tzw. ustawki" - dodał portal.

wka/ miedziowe.pl, polsatnews.pl