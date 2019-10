"Wybór między demokracją, a autorytaryzmem". Tokarczuk o sytuacji w Polsce

- Nie uważam się za pisarkę polityczną, ale jestem obywatelką. Uważam, że polityka nie jest domeną polityków. Jest domeną ludzi, którzy żyją w systemach, ponoszą konsekwencje systemów politycznych - powiedziała noblistka.

- Jako obywatelka, martwię się o sytuację w swoim kraju. Wybory najważniejsze od 89. roku i od nich zależy w jakim miejscu znajdzie się mój kraj. Będzie zależeć, czy będzie to kraj, który oddziela się od demokratycznej wspolnoty europejskiej.

"To wszystko są złe znaki"

- Mogę powiedzieć o tym, że niepokoi mnie upolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego, który jest jedynym ciałem będącym w stanie rozstrzygać spory konstytucyjne. Niepokoi mnie deklaracja wymiany elit, przejęcia mediów. Niepokoją mnie próby zawłaszczania narracji historycznej, próby zarządzania kulturą. To wszystko są złe znaki i daje temu wyraz jako obywatelka i jako pisarka - to też mnie dotyczy - podkreśliła noblistka.

- Głosować za demokracją, znaczy dla mnie: głosować za społeczeństwem, w którym każdy członek będzie w stanie znaleźć swoje miejsce i rezlizować się bez względu na kolor skóry, płeć, wiarę. To jest głosować na społeczństwo, gdzie nie będzie wykluczonych. Głosowania na takie rozwiązania, które będą przezroczyste, transparentne dla obywateli, głosowanie za pewną przynależnością do wspólnoty europejskiej. Polska - moim zdaniem - nie ma innego miejsca niż w tej wspólnocie. (...) Trochę głupio się czuję, tłumacząc państwu takie sprawy. Dwa dni przed wyborami to może trzeba takie proste rzeczy powtarzać - mówiła pisarka.

- W Polsce mamy dosyć nerwowy, ciemny czas, próby odnalezienia nowego sposobu zaistnienia. Jesteśmy w sytuacji bardzo jasnego wyboru. To wybór między demokracją, a autorytaryzmem - zauważyła Tokarczuk.

"Staliśmy się trudnym kuzynem, który zawsze sprawia jakieś problemy"