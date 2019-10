Debata wyborcza. "Wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół chroni dzieci"

- Być może gdyby edukacja seksualna była w szkołach, to nie byłoby tak wielu tragedii pedofilii. To mają być zajęcie fakultatywne. To rodzice zawsze decydują o tym, czego uczą się ich dzieci - podkreśliła w debacie wyborczej Marzena Okła-Drewnowicz z Koalicji Obywatelskiej. Teresa Wargocka z PiS stwierdziła, że edukacja seksualna wg standardów WHO "narusza integralny, harmonijny rozwój dziecka".

Prowadzący debatę Grzegorz Jankowski zadał przedstawicielom wszystkich pięciu ogólnopolskich komitetów wyborczych pytanie "czy organizowane przez niektóre samorządy zajęcia w szkołach w zakresie edukacji seksualnej i tzw. antydyskryminacji naruszają zagwarantowane w konstytucji prawo rodziców do pierwszeństwa w wychowaniu dzieci".

"Indoktrynacja dzieci wbrew rodzicom"



- Rodzina to podstawowa i najważniejsza komórka społeczna i przejmowanie jej funkcji przez urzędników to niszczenie rodziny. Konfederacja opowiada się za przywróceniem rodzinom ich właściwej pozycji. Mamy do tego narzędzia, np. nasz projekt polegający na bonie oświatowym i wychowawczym, który pozwoli rodzicom na wybieranie takich szkół, które akceptują - powiedział Jakub Kulesza z Konfederacji Wolność i Niepodległość.



Jak dodał, "obecnie rodzic nie ma żadnego wpływu na to, co dzieje się w szkole, bo nie ma wpływu na jej finansowanie".

- Pod wpływem ideologii różnych samorządowców dochodzi do sytuacji, gdzie wbrew woli rodziców indoktrynuje się dzieci. Propozycja konfederacji wyeliminuje tego typu działania - zaznaczył.

"Rodzice powinni zdecydować"



Według Okły-Drewnowicz, "polskie rodziny doskonale wiedzą, jak wychowywać swoje dzieci". - Natomiast we współczesnym świecie jest wiele niebezpieczeństw, które czyhają na dzieci, szczególnie jeśli chodzi o dostęp do internetu i korzystanie z niewłaściwych treści. Wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół jest czymś naturalnym i chroniącym dzieci przed wieloma zjawiskami - dodała.



Zdaniem Agnieszki Ścigaj z PSL-Koalicji Polskiej, "jeśli chodzi o wychowanie dzieci, w pierwszej kolejności jest zgoda i porozumienie szkoły z rodzicami". - Jeśli chodzi o edukację seksualną, która dotyczy różnych obszarów życia intymnego, to większość rodziców, która nie umie sobie z tym poradzić, wolałaby, żeby takie treści przekazywali nauczyciele, którym ufają - tłumaczyła.



"Rozumiem konieczność profilaktyki i działania przeciw przemocy seksualnej, ale wiem, że rodzice mogą nie mieć umiejętności przekazania takich treści" - dodała. - To rodzice powinni zdecydować, kto tę treść przekaże. Uważam, że nauczyciel, który na co dzień jest wychowawcą i prowadzi zajęcia będzie umiał w sposób bezpieczny je przekazać - podkreśliła.

"Autonomia rodziców powinna być całkowita"



Z kolei Wargocka stwierdziła, że "nie ma podstaw prawnych do tego, by samorządy wprowadzały jakiekolwiek treści programowe do szkół".

- Ta kwestia jest jednoznacznie określona w prawie oświatowym. Mówimy o edukacji seksualnej według standardów WHO, które naruszają integralny harmonijny rozwój dziecka - powiedziała przedstawicielka PiS.



Jak dodała, "jeśli od czwartego roku życia zwracamy uwagę na sferę płciowości i płynących z tego doznań, to jest to za wcześnie".

- Autonomia rodziców w tym zakresie powinna być całkowita - podkreśliła.

"Zajęcia mają pokazać, że należy nam się szacunek"

Anna-Maria Żukowska z SLD przypomniała historię Dominika z Bieżunia, który "popełnił samobójstwo zaszczuty przez kolegów ze szkoły", bo był inny.

- W tej szkole nie były prowadzone takie zajęcia. One mają na celu pokazanie, że niezależnie od tego, jacy jesteśmy, należy nam się szacunek. Takie zajęcia muszą być prowadzone, by nie dochodziło do takich sytuacji - tłumaczyła.



- Musi być też nauka dotycząca sfery związanej z rozrodem, seksualnością człowieka, hormonami. Młody człowiek musi się dowiedzieć, dlaczego dokonują się zmiany w jego ciele, skąd to się bierze i dlaczego powinien się bronić przed niektórymi złymi dorosłymi. One są po to, żeby chronić dzieci - dodała Żukowska.

