Debata wyborcza: zachowujemy się, jakbyśmy mieli 50 lat na wykształcenie lekarzy

- Miejsce specjalizacyjne ma czekać na lekarza, a nie, że lekarz musi go szukać. Studia należy uprościć. Zachowujemy się, jakbyśmy mieli 50 lat na wykształcenie specjalistów - mówił Marcin Mikos z Koalicji Polskiej w poświęconej zdrowiu debacie wyborczej w Polsat News. - PiS ma dokładny plan ws. zdrowia. Przede wszystkim to zwiększanie nakładów - odparł wicemister zdrowia Janusz Cieszyński.

Pierwsze pytanie na które musieli odpowiedzieć uczestniczący w debacie politycy brzmiało: brakuje lekarzy specjalistów, szacuje się, że ten niedobór może wynosić nawet 50 tys. Problemem są kolejki do specjalistów, na SOR-ach. Zamykane są oddziały. Jaki jest plan rozwiązania tego kryzysu, zakładając, że pieniądze na służbę zdrowia są? Wojciech Dąbrowski poprosił o receptę na najbliższy rok rządów.

- Miejsce specjalizacyjne musi czekać na lekarza, to nie lekarz powinien go szukać. Studia należy uprościć. Zachowujemy się, jakbyśmy mieli 50 lat na wykształcenie specjalistów. Potrzebujemy ich teraz. Jesteśmy za uruchomieniem dodatkowych ośrodków kształcących na studiach medycznych, np. w Tarnowie - powiedział Marcin Mikos z Koalicji Polska-PSL.

"Najnowocześniejsze centrum onkologii w Europie, za 1 mld zł"

- PiS ma dokładny plan i przedstawiło go w postaci "piątki dla zdrowia". Przede wszystkim to zwiększania nakładów. Przedstawimy konkretne propozycje dla seniorów, oprócz tego zbudujemy najnowocześniejsze centrum onkologii w Europie, za 1 mld zł. Będzie jeszcze pakiet badań profilaktycznych dla każdego oraz dalsze kształcenie kadr, więcej miejsc rezydenckich, czy na specjalizacjach - przekazał wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński (PiS).

- Przede wszystkim więcej miejsc dla rezydentów, czy na specjalizacjach, ale potrzebujemy również wsparcia asystentów medycznych. Musimy natychmiast rozpocząć rekrutację, która odciąży lekarzy i lekarki z prac biurokratycznych, wypełniania dokumentacji. I nie może być tak, że rezydenci są obciążani tym przez starszych kolegów. Oni muszą uczyć się tego, jak ratować nam życie, jak nas diagnozować - tłumaczyła Marcelina Zawisza (Lewica).

Podkreśliła, że należy zwiększyć nakłady na służbę zdrowia, podnieść pensje nie tylko rezydentom, lekarzom, ale i fizjoterapeutom, czy diagnostom. - Musimy płacić ludziom godnie, by nie chcieli wyjeżdżać z Polski. Brakuje nam prawie 100 tys. pielęgniarzy i pielęgniarek, około 50 tys. lekarek i lekarzy - dodała.

Szczepienia w aptece

Anna Bryłka z Konfederacji przytoczyła dane z raportu OECD, według którego w Polsce brakuje około 30 tys. lekarzy. - Tej sytuacji nie da się w prosty sposób rozwiązać. Główną przyczyną tego są wynagrodzenie, ale lekarze wskazują również na bardzo rozbudowaną biurokrację, na to, że 80 proc. czasu poświęcają nie na leczenie, ale na obsługę biurokratyczną - tłumaczyła.

Według niej należy "zwiększyć liczbę specjalizacji i uprościć system, przez który młodym lekarzom trudno wejść na rynek. Wskazała też, że zarabiają oni za mało.

Prof. Tomasz Grodzki (KO) wskazał, że wiele już zostało powiedziane. - Dodam, że natychmiast chcemy studentów szóstego, praktycznego roku medycyny. Zaoferujemy im pieniądze, by ucząc się przy starszym koledze pełnili rolę jego asystenta. Mamy ogromną rzeszę 35 tys. farmaceutów, sprowadzonych do roli sprzedawców za ladą, a to są dobrze wykształceni ludzi. Chcemy ich wykorzystać, np. w Wielkiej Brytanii 80 proc. szczepień odbywa się w aptekach - zauważył.

Dodatkowo zaproponował zmniejszenie biurokracji i zwiększenie siła nabywczej pensji młodego lekarz, która "musi dorównać tej za granicą, bo inaczej 20 tys. osób nam ubędzie".

W debacie "Polska Wybiera - Wybory Parlamentarne 2019" politycy pięciu komitetów odpowiadają na pytania dotyczące najważniejszych kwestii związanych ze zdrowiem. Każdy uczestnik dyskusji ma minutę na odpowiedź i 20 sekund na ripostę.

Na pytania Wojciecha Dąbrowskiego odpowiadają: wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński (PiS), prof. Tomasz Grodzki (KO), Marcin Mikos (Koalicja Polska-PSL), Marcelina Zawisza (Lewica) i Anna Bryłka (Konfederacja).

