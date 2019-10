KO rozpoczyna akcję "Kontrola wyborów". "PiS już nie raz oszukał Polaków"

Rozpoczynamy akcję "Kontrola wyborów", zachęcamy wszystkich do zgłaszania się na niezwykle ważną funkcję męża zaufania - apelowali w czwartek posłowie PO-KO. Jak podkreślali, "mobilizujemy wszystkich, którzy chcą i wierzą w to, że wybory w Polsce mogą być świętem demokracji".

- Mówiąc w skrócie startujemy z akcją "Kontrola wyborów". Wszystkich bardzo mocno zachęcamy i apelujemy do tego, by zgłaszali się na niezwykle ważną funkcję męża zaufania. My każdej takiej osobie, która chce się zgłosić do tej funkcji pomożemy, dotrzemy, poprowadzimy, jak to należy wszystko formalnie przeprowadzić - podkreślił w czwartek na konferencji prasowej poseł Adam Szłapka(PO-KO).



Dodał, że zgłoszenia chętnych można dokonywać na stronie: www.koalicjaobywatelska.pl lub pod specjalnie uruchomionym w tej sprawie numerem telefonu: (22) 292 40 57. - Zachęcamy, bo to są niezwykle ważne wybory, każde wsparcie i każda kontrola jest bardzo potrzebna - zaznaczył poseł.

"Ludziom PiS w każdej komisji wyborczej będziemy patrzeć na ręce"



Posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz (PO-KO) również apelowała o zgłaszanie się na funkcję mężów zaufania. - Mobilizujemy wszystkich, którzy chcą i wierzą w to, że wybory w Polsce mogą być świętem demokracji. Bo to właśnie od ludzi, a nie od rządzących musi zależeć i powinno zależeć, to w jakim kierunku będzie rozwijała się Polska - mówiła.



Według niej, "PiS już nie raz oszukał Polaków". - Dlatego ludziom PiS w każdej okoliczności, w każdej komisji wyborczej będziemy patrzeć na ręce - podkreśliła Gasiuk-Pihowicz.



Jak dodała, "wszędzie tam, gdzie ludzie PiS zostawieni są bez jakiejkolwiek kontroli, bez jakiegokolwiek nadzoru, dochodzi do bardzo interesujących przypadków". - Weźmy chociażby sprawę w wymiarze sprawiedliwości, o której ostatnio piszą media. PiS wprowadził tak zwane losowania sędziów do spraw i proszę pani Krystyna Pawłowicz do trzech swoich spraw, w której była stroną wylosowała tego samego sędziego. Dodajmy także, że pani Pawłowicz jako członek KRS-u opiniowała awans tego sędziego i wyroki w dwóch z trzech tych spraw były akurat dla pani Pawłowicz korzystne - mówiła posłanka PO-KO.



- I takie przypadki korzystne z punktu widzenia partii rządzącej, a zastanawiające z punktu widzenia obywateli, można mnożyć mówiąc wprost w nieskończoność - dodała Gasiuk-Pihowicz.

"Czy będziemy w centrum Europy, czy też będziemy wędrowali w stronę Wschodu"



Zdaniem posłanki Joanny Kluzik-Rostkowskiej(PO-KO) niedzielne wybory parlamentarne są najważniejszymi wyborami po 1989 r. - To są wybory, które będą decydowały o tym, czy będziemy w centrum Europy, w centrum życia Unii Europejskiej, czy też będziemy wędrowali w stronę Wschodu, czego jak rozumiem nikt z nas nie chce - stwierdziła.



- Bardzo proszę państwa o aktywny udział w wyborach, bardzo proszę o to, żebyście państwo przemyśleli w jakiej Polsce chcecie żyć. Bo jeżeli chcecie żyć w Polsce, gdzie będzie dobra edukacja, gdzie będzie dobra służba zdrowia, gdzie będzie dobrze wyposażona i zarządzana armia, gdzie będzie wymiar sprawiedliwości oddzielony od innych organów państwa, to ja bardzo proszę o to, żeby oddać głos na Koalicję Obywatelską - apelowała Kluzik-Rostkowska.



W wyborach parlamentarnych, które odbędą się w niedzielę 13 października wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów.

grz/ PAP