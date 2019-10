Klinika Budzik w Olsztynie się rozrasta. Nowe miejsca dla pacjentów

Współtwórca olsztyńskiego Budzika neurochirurg prof. Wojciech Maksymowicz poinformował, że adaptację nowych pomieszczeń kliniki była możliwa dzięki kwocie pół mln zł z fundacji "Akogo?" Ewy Błaszczyk. Dzięki temu klinika powiększyła się z ośmiu do 15 łóżek dla pacjentów.

- Już zaprosiliśmy kolejne pięć osób do zajęcia tych nowych łóżek, a następne osoby będą wybierane spośród ponad 30 takich, które są w trakcie kwalifikacji. Widzimy, że zapotrzebowanie jest duże – mówił.

Ponad połowa wybudzonych pacjentów

Z wyliczeń przedstawionych przez neurochirurga wynika, że przez niespełna trzy lata funkcjonowania olsztyńskiej kliniki opiekowała się ona 29 pacjentami, spośród których udało się wybudzić 17 osób, czyli 59 proc. wszystkich podopiecznych.

Prof. Maksymowicz poinformował również, że przed kilku dniami wybudziła się ze śpiączki kolejna pacjentka, 28-letnia Magda z woj. zachodniopomorskiego. Jak mówił, miała ona bardzo poważne powikłanie w czasie ciąży, w którego wyniku doszło do nagłego zatrzymania krążenia i niedotlenienia mózgu.

- Ale nawet w tak trudnych przypadkach też nie tracimy nadziei, chociaż zawsze jest trudniej niż po urazach. Dziewczyna powróciła do przytomności i do kontaktu. Wymaga długotrwałej rehabilitacji – mówił.

Zdaniem Ewy Błaszczyk to, że udaje się wybudzić pacjentów nawet po bardzo poważnych komplikacjach pokazuje, że jest ogromny sens takich terapii. Dodała, że cieszy się również ze zwiększenia liczby łóżek w olsztyńskim Budziku, bo – jak oceniła – ciągle jest ogromne zapotrzebowanie, szczególnie wśród dorosłych pacjentów. Zaznaczyła, że ok. 70 proc. takich osób to ofiary wypadków komunikacyjnych, często młodzi ludzie.

Klinika w Warszawie

Przypomniała, że – druga po olsztyńskiej – klinika dla dorosłych ma powstać do połowy 2022 r. w Warszawie na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Projekt wygrał w ogłoszonym przez Fundusz Sprawiedliwości konkursie na utworzenie ośrodka rehabilitacji dla ofiar ciężkich wypadków. Resort sprawiedliwości przeznaczył na ten cel ok. 37 mln zł, co pozwoli wybudować i wyposażyć nowoczesną placówkę.

Zdaniem Błaszczyk niezwykle istotne jest również rozwijanie programów naukowo-badawczych, a Polska mogłaby stać się miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń naukowców z całego świata, którzy zajmują się pacjentami w śpiączce i neurodegeneracyjnymi chorobami mózgu.

Budzik dla dorosłych w Olsztynie działa od grudnia 2016 r. Mieści się na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Do kliniki przyjmowani są pacjenci, którzy skończyli 18 lat, są w śpiączce nie dłużej niż rok od dnia urazu lub sześć miesięcy od dnia wystąpienia śpiączki nieurazowej. O zakwalifikowaniu do pobytu w szpitalu decyduje zespół terapeutyczny.

