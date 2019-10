Biuro nieruchomości sprzedaje kościół za 28 tys. zł

W powiecie wągrowieckim (woj. wielkopolska) jest do nabycia działka o powierzchni ponad 7000 metrów kwadratowych wraz ze stojącym na niej zabytkowym... kościołem. Pośrednicy nie nadążają z odbieraniem telefonów.

Działkę otoczoną fosą wraz ze znajdującym się na niej dawnym kościołem ewangelickim z początków XX wieku wystawiło na sprzedaż biuro nieruchomości Furman. Nieruchomość jest do nabycia w Niemczynie w powiecie wągrowieckim. Obecny właściciel chce za wszystko 28 tys. zł.



Pamiątka historyczna w prywatnych rękach



Kaplica wraz z parkiem podworskim zostały wpisane do rejestru zabytków pod koniec 2008 r., zaś budynek z listy obiektów sakralnych został wykreślony przed 2010 r. Kościół zbudowano z czerwonej cegły, posiada m.in. murowaną dzwonnicę. Do rejestru zabytków trafił z uwagi na zachowaną bryłę i wygląd elewacji. Jest on także świadectwem historii. Budynek zajmuje 133 m2, ściany mają 12 metrów wysokości.



- Nieruchomość w 1899 r. przeszła na własność pruskiej komisji kolonizacyjnej. Majątek rozparcelowano między niemieckich osadników dla których zbudowano kaplicę - powiedziała polsatnews.pl Jolanta Goszczyńska, wojewódzki konserwator zabytków w Wielkopolsce. W ostatnich latach świątynia była w rękach prywatnych właścicieli.



Jeżeli obiekt wpisany do rejestru zabytków stanowi własność prywatną, na jego sprzedaż nie jest potrzebna zgoda konserwatora, jednak właściciel w ciągu miesiąca musi powiadomić urząd o zmianie stanu prawnego.

Wszystkie działania związane z obiektem, np. prace remontowe, muszą być uzgadniane z konserwatorem. Należy uzgodnić z urzędem tzw. program użytkowy.



Kto pierwszy, ten lepszy



Zainteresowani ofertą telefonują kilkanaście razy dziennie. Chętni prześcigają się w pomysłach na aranżację nieruchomości.

- Zgłaszają się fanatycy tego typu budynków - przyznała Iwona Kulczyńska, kierowniczka biura Furman z oddziału wągrowieckiego. Miałaby tam powstać galeria obrazów, prywatne mieszkanie, pensjonat czy dom opieki dla osób starszych - wyliczyła.



Część zainteresowanych rezygnuje, gdy dowiaduje się o tym, że budynek jest w pieczy konserwatora zabytków.



Jak powiedziała przedstawicielka firmy, prawdopodobnie nieruchomość zostanie jednak sprzedana już w przyszłym tygodniu. Zdecyduje kolejność zgłoszenia.

- Przede wszystkim, na ten budynek trzeba mieć pomysł - zaznaczyła Kulczyńska.



Nowego właściciela czeka sporo pracy, gdyż obiekt jest bardzo zniszczony. - Liczymy na to, że nabywca będzie z nami współpracował i przywróci zabytkowi dawną świetność ­- powiedziała konserwator Jolanta Goszczyńska.

emi/hlk/ Polsatnews.pl