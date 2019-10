Nielegalny remont zabytkowej kamienicy w Krakowie. Konserwator zabytków interweniowała z policją

Prowadzony nielegalnie remont w zabytkowej kamienicy przy ul. Szpitalnej w Krakowie odkryła po raz pierwszy kilka tygodni temu małopolska konserwator zabytków.

Remont bez dziennika i pozwolenia



Monika Bogdanowska w drodze do pracy usłyszała niepokojący huk i zauważyła gruz w pobliżu zabytkowej kamienicy. Kiedy weszła do środka, zobaczyła sześć osób, które prowadziły prace remontowe.

Mężczyźni nie okazali konserwatorowi ani dziennika wykonywanych prac, ani pozwolenia na remont. W związku z interwencją konserwator prace zostały wstrzymane.



Jak się okazało pracownicy po jakimś czasie wrócili do remontowanej kamienicy i wznowili nielegalne prace. Bogdanowska ponownie zauważyła nielegalną działalność w kamienicy. Tym razem jednak od razu wezwała policję i inspektora nadzoru budowlanego.



Poszukiwany listem gończym



24 września w asyście policji inspektorzy chcieli wejść do kamienicy, ale napotkali opór. Funkcjonariusze ustalili wkrótce, że jeden z sześciu wykonujących prace mężczyzn był poszukiwany listem gończym.



Wszyscy pracownicy zostali zatrzymani przez policję. Pięciu mężczyzn zostało przesłuchanych w charakterze świadków, a ten, który był poszukiwany, trafił do zakładu karnego na 120 dni.



Jak informuje reporterka Polsat News Agnieszka Molęda, zniszczenia, jakich dokonano w kamienicy, są bezprecedensowe. Zburzono zabytkowe ściany, zniszczono posadzkę oraz starą kanalizację, czyli tzw. kanał śródblokowy w piwnicy.



Nawet pół miliona grzywny



Na razie nie wiadomo, kto był zleceniodawcą prac. Nad wyjaśnieniem sprawy pracuje krakowska prokuratura.



- Wszczęliśmy śledztwo pod kątem art. 108 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zleciliśmy natychmiast policji dokonanie oględzin na miejscu zdarzenia. Policja wraz z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków dokonała oględzin. W sprawie obecnie prowadzone są dalsze czynności - poinformował prokurator Janusz Hnatko z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.



Za działania bez pozwoleń, które były wykonywane w kamienicy wpisanej do rejestru zabytków grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia oraz grzywna, której wysokość może wynieść do pół miliona złotych.

