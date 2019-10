Papież do Polaków: módlcie się o pokój dla świata i mądrość dla rządzących

Papież Franciszek wezwał w środę Polaków, by w październiku, miesiącu różańca, modlili się o "pokój dla świata, mądrość dla rządzących oraz wiarę i jedność dla rodzin". Słowa te skierował do polskich pielgrzymów podczas audiencji generalnej w Watykanie.

Zwracając się do Polaków uczestniczących w spotkaniu na placu Świętego Piotra papież powiedział: w poniedziałek obchodziliśmy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Objawiając się w Polsce, w Gietrzwałdzie, Matka Boża poleciła: "Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec". Zapewniała, że łaski wyproszone przez tę modlitwę będą zbawienne i doprowadzą ludzi do szczęścia w niebie".

Październik miesiącem różańca świętego

"Pamiętajcie o tym szczególnie teraz, w październiku, w miesiącu różańca świętego. Przez wstawiennictwo Maryi, pośredniczki łask wypraszajcie pokój dla świata, mądrość dla rządzących oraz wiarę i jedność dla rodzin" - dodał Franciszek.

W katechezie rozważał fragment z Dziejów Apostolskich na temat świętego Pawła. Przypomniał, że na wstępie Księga przedstawia go jako prześladowcę chrześcijan, który ich porywa i wtrąca do więzień. Jak dodał, "swoje zdolności, energię i gorliwość" kieruje na zniszczenie Kościoła.

Przywołując przemianę św. Pawła na drodze do Damaszku papież wezwał wierzących, by zdarzenie to było dla nich przypomnieniem o potrzebie ciągłego nawrócenia się i odważnego wyznawania wiary.

Franciszek przestrzegał przed przekształcaniem wiary w ideologię. Zachęcił wiernych do refleksji: "Czy należę do Kościoła powszechnego, gdzie są dobrzy, źli, wszyscy, czy do wybiórczej ideologii? Czy adoruję Boga czy dogmatyczne formuły?".

Podkreślił następnie, że "uderzanie w członka Kościoła to uderzanie w samego Chrystusa". "Również ci, którzy są ideologami, bo chcą czystości Kościoła, uderzają w Chrystusa" - ocenił papież.

Wyraził przekonanie, że wiara powinna prowadzić chrześcijan do postawy otwarcia wobec innych, a nie "wrogości".

Każdy, jak dodał Franciszek, powinien zastanowić się: "Czy wyznawana przeze mnie wiara w Boga sprawia, że jestem nastawiony przyjacielsko czy też wrogo wobec tego, kto różni się ode mnie?".

Na audiencji generalnej obecny był Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

las/ PAP