Państwowe nabrzeża do przeładunku cukru i zboża. Deklaracja ministra rolnictwa

- Stabilność rynku wymaga otwarcia na świat. Przestajemy być już zamknięci, (...) izolowani od świata. Już nie tylko Unia Europejska, ale otwarte rynki światowe stają się dla nas wyzwaniem. Dlatego w najbliższych dniach ogłoszę uruchomienie państwowych nabrzeży do przeładunku cukru i do przeładunku zboża. To jest wypłynięcie - dosłownie i w przenośni na głębokie i szerokie wody. Otwieramy się na świat, nie boimy się konkurencji światowej. Stajemy się graczem światowym, jeżeli chodzi o żywność - powiedział Ardanowski podczas konwencji PiS w Kielcach poświęconej rolnictwu.

Jak mówił, rolnictwo to nie tylko produkcja żywności. Choć - jak wskazał - jest to główna specjalność i specjalizacja rolnictwa, ale to jest również troska o przyrodę. Chodzi o to - tłumaczył - by połączyć nowoczesne i wydajne rolnictwo z tym, by "w sposób racjonalny czynić sobie ziemię poddaną, nie niszcząc przyrody i korzystać z jej zasobów".

- Prowadzić takie rolnictwo, które daje znakomitej jakości żywność, ale pozostawia po sobie środowisko niezniszczone - wyjaśnił.

Ardanowski wskazał, że PiS zmienia polską wieś, która wymaga mądrego wsparcia. "Wsparcia, które jest rozwojem, daje wartość dodaną, a nie ( jest - red.) tylko prostym trwonieniem pieniędzy. I rolnicy doskonale to wiedzą".

pgo/ PAP