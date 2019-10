Nowy spot PSL-Koalicji Polskiej. "PiSowskie bajeczki"

"Niedawno temu premier Morawiecki obiecywał Polakom zwodowanie polskich promów. Jak widzimy, dotrzymał słowa" - mówi lektor, a na ekranie widać dziecko, puszczające na wodzie papierowe statki.



"Wkrótce milion elektrycznych samochodów będzie jeździło… po naszych dywanach, a 100 tysięcy nowych mieszkań czeka już na młodych… no, może bardzo młodych" - wylicza lektor.

- Polska to nie plac zabaw, a polityka to poważna sprawa. Koniec kłótni, koniec pustych obietnic. Zadbamy o to, by każdą polską rodzinę było stać na własny kąt, by Polacy oddychali czystym powietrzem, a państwo było gwarantem dostępnej służby zdrowia - mówi w spocie lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.



- Dlatego 13 października wybierz zieloną przyszłość, wybierz listę PSL - dodaje.

prz/luq/ polsatnews.pl