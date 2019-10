Debata wyborcza: "Chcecie zwiększyć zużycie węgla". Kasprzak do ministra środowiska

- Udział węgla w miksie energetycznym maleje i powinien maleć. To jest oczywiste dlatego, że jest to jedna z przyczyn zanieczyszczonego powietrza. Po drugie nawet jeśli to powietrze jest czyste, choćby paliwo - czyli węgiel używany w elektrowniach, ale emituje dwutlenek węgla - mówił minister środowiska podczas debaty, na której Piotr Witwicki pytał swoich gości: "Co dalej z węglem?"

Jak dodał Kowalczyk, rząd przechodzi na zwiększenie energii odnawialnej w miksie energetycznym i wprowadził dotacje do wytwarzania energii bez emisyjnej.

Andrzej Rozenek (SLD) stwierdził, że węgiel spalamy, żeby mieć prąd, ale "prąd z węgla nie jest najtańszy". - On jest w tej chwili tani, bo państwo dotuje kopalnie i górnictwo, nie dlatego, że obiektywnie jest najtańszy - powiedział.

Jak dodał, Lewica proponuje przejście do 2035 roku na odnawialne źródła energii. Stwierdził również, że musimy zacząć oszczędzać energię, bo bardzo dużo jej marnujemy.

- Jak słyszę o przechodzeniu na odnawialne źródła energii w 2035 roku, nie wiem czy pan sobie zdaje sprawę z tego, że już nawet Robert Biedroń się z tego wycofał, z tych głupot, które opowiadał na wiosnę w kampanii wyborczej, bo to jest po prostu zupełna utopia - powiedział Robert Winnicki. Dodał, że "węgiel będzie jeszcze ważnym elementem polskiej energetyki przez kolejnych kilkadziesiąt lat".

- Nie może być takiej polityki, jaka jest dzisiaj uprawiana, czyli potrójnie niespójnej - z jednej strony przyjmujemy pakiet klimatyczny - wszystkie rządy, łącznie z tym obecnym - przyjęły pakiet klimatyczny i realizują, ciężkie pieniądze płacimy. Z drugiej strony budujemy bloki węglowe, a z trzeciej strony importujemy na potęgę węgiel z Rosji i zamykamy kopalnie np. "Krupiński", panie ministrze. To jest coś niebywałego, czyli trzy sprzeczne polityki na raz - powiedział polityk Konfederacji.

Miłosława Stępień (Koalicja Obywatelska) powiedziała z kolei, że pochodzi z regionu węglowego - z Konina. - To jest region, który wymaga przede wszystkim wsparcia, to jest region dla którego nie zaoferowano w tej chwili planu i strategii transformacji energetycznej - powiedziała. Dodała, że odchodzenie od węgla w programie Koalicji Obywatelskiej jest do 2040 roku.

Mieczysław Kasprzak stwierdził, że PSL "priorytetowo podchodzi do czystego powietrza i energii". - Niestety zostawiliśmy 13 proc. energii odnawialnej i dzisiaj po czterech latach mamy 14 proc. energii odnawialnej - powiedział. - 50 proc. proponujemy energii do 2030 roku ze źródeł odnawialnych - czystej, zdrowej, zielonej energii - dodał.

- Nie zgodzę się z panem ministrem, bo chcecie zwiększyć zużycie węgla, proponujecie przepchać na najbliższym posiedzeniu sejmu - tym niedokończonym - projekt ustawy poselskiej, który zwiększy zużycie węgla. Bez konsultacji z samorządami,wykluczyliście samorządy. Specustawa, nikt o tym nie wie. Baliście się to przeprowadzić w czasie normalnego posiedzenia, bo by był powszechny bunt społeczny. Mówienie o energii odnawialnej ze strony PiS- u jest niewiarygodne - mówił Kasprzak.

- Energia odnawialna powinna się rozwijać i my to wspieramy - ripostował minister Kowalczyk. - Oczywiście odchodzimy od węgla, czyli w miksie energetycznym tego węgla jest coraz mniej, ale musimy pamiętać o bezpieczeństwie energetycznym - dodał.

WIDEO - Dwóch saperów zginęło w eksplozji w Kuźni Raciborskiej. "Las jest jeszcze pełen niewybuchów" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ polsatnews.pl