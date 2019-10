Sąd Najwyższy uchylił wyrok skazujący Kraskę na dożywocie. Ziobro komentuje

Sąd Najwyższy uchylił wyrok skazujący Arkadiusza Kraskę na dożywocie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi w Szczecinie. SN orzekł po rozpoznaniu wniosku prokuratury o wznowienie postępowania. Wniosek ten został wycofany przez prokuraturę, ale sąd musiał go rozpoznać, bo na wycofanie nie zgodził się Kraska. - Decyzja SN jest dla prokuratury wiążąca - powiedział Zbigniew Ziobro.

- Uważam, że to jest olbrzymi sukces naszego klienta, wywalczył uchylenie prawomocnego wyroku. Nie jest już osobą prawomocnie skazaną za zabójstwo - skomentował orzeczenie sądu mec. Grzegorz Szwoch, obrońca Arkadiusza Kraski.

W marcu 2001 r. Kraska został skazany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na dożywocie za przypisane mu podwójne zabójstwo z 1999 r. Wyrok ten utrzymał 3 lipca 2001 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu. I to właśnie ten wyroku uchylił dziś Sąd Najwyższy - wkrótce więcej informacji o decyzji sądu.

Do zabójstwa w 1999 r. doszło na tle porachunków między grupami przestępczymi - od ran postrzałowych w pobliżu jednej ze szczecińskich stacji benzynowych zginęli Marek C. i Robert S.

W maju wyszedł na wolność

Wniosek o wznowienie sprawy i - pierwotnie - uniewinnienie Kraski złożyła w marcu Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

We wniosku tym wskazywano, że podczas śledztwa mogło dojść do popełnienia przestępstwa m.in. preparowania dowodów i mataczenia, co wpłynęło na orzeczenie sądu. W konsekwencji w maju sąd postanowił wstrzymać wykonanie wobec Kraski wyroku skazującego na dożywocie. Kraska wyszedł wtedy na wolność.

Jednak w początkach lipca do SN wpłynęło pismo prokuratury, w którym zmieniono wniosek i zwrócono się o wznowienie sprawy oraz przekazanie jej następnie sądowi I instancji do ponownego rozpoznania zamiast uniewinnienia. Sąd Najwyższy odroczył decyzję ws. Kraski i polecił wtedy prokuratorom ujednolicić wniosek. W sierpniu szczecińska prokuratura przesłała pismo do SN, w którym oświadczyła, że cofa wniosek o wznowienie postępowania ws. Kraski.

Skazany nie wyraził jednak zgody na cofnięcie pierwotnego wniosku o wznowienie postępowania w jego sprawie i w konsekwencji SN rozpoznał ten wniosek we wtorek.

"Będzie się toczyć postępowanie"

O decyzję SN został zapytany minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro. - Decyzja Sądu Najwyższego jest dla prokuratury wiążąca. W tej sprawie Prokuratura Krajowa zbadała akta sprawy i wniosek, który został złożony. W oparciu o tę analizę prokuratura lubelska zajęła określone stanowisko. Nie mam nic więcej do komentowania. Będzie się toczyć postępowanie zgodnie z orzeczeniem SN - stwierdził minister.



Zapytany, czy konieczne było przeniesienie sprawy z prokuratury w Szczecinie do Lublina, odpowiedział: "konieczne było z uwagi na ocenę profesjonalizmu w pracy prokuratury, argumentów jakie są podnoszone". - Tak uznali prokuratorzy, którzy są profesjonalistami, do których mam zaufanie, którzy prowadzą i nadzorują bardzo wiele najtrudniejszych spraw i śledztw w Polsce. Naszym zadaniem jest, by zdystansowane podejście do tej sprawy reprezentowali prokuratorzy z Lublina - podkreślił Ziobro.

WIDEO - Kidawa-Błońska: Wałęsa był i będzie bywał na naszych konwencjach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/prz/ml/prz/ polsatnews.pl, Polsat News, PAP