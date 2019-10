"20 lat musiałem na to czekać. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem". Mamy komentarz Kraski

- 20 lat musiałem na to czekać, ludzie to trochę za długo! Całe szczęście, że to w ogóle nastąpiło. Jestem przeszczęśliwym człowiekiem, chyba najszczęśliwszym na świecie. Miałem piętno zabójcy na sobie, którym nie jestem. Nie mam z tym nic wspólnego - powiedział polsatnews.pl Arkadiusz Kraska odnosząc się do wtorkowego wyroku sądu. Sąd Najwyższy uchylił prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego z 2001 r.