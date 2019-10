Prokuratura Ukrainy sprawdza wydalenie byłego prezydenta Gruzji do Polski

Ukraińska prokuratura na wniosek byłego prezydenta Gruzji i byłego gubernatora Odessy Micheila Saakaszwiliego rozpoczęła postępowanie przygotowawcze w sprawie jego siłowego wydalenia z Ukrainy do Polski w lutym 2018 roku.

We wniosku dotyczącym readmisji Saakaszwili skarży się na "porwanie i "użycie przemocy" wobec niego podczas wydalania go do Polski w lutym 2018 roku.

W lipcu 2017 roku ówczesny prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wydał dekret odbierający ukraińskie obywatelstwo Saakaszwiliemu (otrzymał je w maju 2015 roku, gdy obejmował stanowisko gubernatora Odessy).

Nowy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski 28 maja przywrócił obywatelstwo ukraińskie byłemu prezydentowi Gruzji. Dzień później wylądował on w Kijowie, zaznaczając, że nie "przyleciał dla zemsty" i że nie ma ambicji uczestnictwa w życiu politycznym w tym kraju.

jm/hlk/ UNIAN