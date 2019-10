Policja szuka świadków potrącenia rowerzysty. Jest nagroda pieniężna

Policja poszukuje kierowcy samochodu marki Toyoty RAV4, który śmiertelnie potrącił rowerzystę w Kwaczale (Małopolskie) na drodze wojewódzkiej nr 780. Nagroda za pomoc w znalezieniu winnego, który uciekł z miejsca wypadku, to 5 tys. zł.

Zgodnie z informacjami przekazanymi we wtorek przez rzecznika małopolskiej policji Sebastiana Glenia, do wypadku doszło we wtorek 7 października o godz. 21.10. Kierujący ciemnym samochodem na drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Kwaczała potrącił jadącego w tym samym kierunku 50-letniego rowerzystę. Mężczyzna zmarł na miejscu, a kierowca samochodu nie zatrzymał się, nie udzielił pomocy rowerzyście i zbiegł z miejsca zdarzenia.

Pojazd, którym poruszał się sprawca wypadku, to Toyota RAV4, model 3 - po liftingu, rocznik 2010-2012. Przednia część samochodu jest zniszczona - rozbity reflektor i uszkodzony zderzak. Niewykluczone są – czytamy w komunikacie policji – inne uszkodzenia pojazdu, np. rozbita przednia szyba.

Policjanci zwracają się prośbą do wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu tożsamości kierowcy toyoty i proszą o kontakt pod numerem telefonu 32-6246-200.

Komendant wojewódzki policji w Krakowie wyznaczył 5 tys. zł nagrody dla osoby, która pomoże policji w tej sprawie i wskaże poszukiwanego kierowcę.

WIDEO - Bójka nastolatek w Lubinie. Szkoła wyciąga konsekwencje Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ PAP