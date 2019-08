Rowerzysta potrącił na pasach 86-latkę i odjechał. Kobieta zmarła

W poniedziałek policja udostępniła wizerunek rowerzysty i mężczyzny przewożonego przez niego na kierownicy. Zaapelowała o zgłaszanie się świadków zdarzenia.



Do wypadku doszło w ubiegły czwartek na skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego i Matejki.



"W miniony czwartek o 12.10 na oznakowanym przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Kraszewskiego i Matejki w Toruniu doszło do potrącenia prawidłowo przechodzącej przez jezdnię 86-letniej kobiety przez rowerzystę. Kierujący rowerem jechał po przejściu dla pieszych, a na kierownicy roweru przewoził innego mężczyznę. W wyniku zderzenia z rowerem 86-latka trafiła do szpitala, gdzie pomimo udzielonej pomocy następnego dnia zmarła. Sprawca potrącenia wraz z pasażerem odjechali z miejsca zdarzenia" - poinformowała w poniedziałek kom. Marta Nawrocka z KMP w Toruniu.



Śledczy dotarli do zapisów z kamer monitoringu, które zarejestrowały wypadek. Policja apeluje, aby osoby, które rozpoznają mężczyzn jadących rowerem widocznych na załączonych na stronie www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl zdjęciach lub posiadają jakiekolwiek informacje w tej sprawie, zgłosiły się na komisariat Toruń-Śródmieście przy ul. PCK lub skontaktowały się telefonicznie z policją pod numerami (56) 641 24 52, (56) 641 24 30 lub 112.

dk/ PAP